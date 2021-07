Preocupación por la baja participación en las repescas: en Santiago solo acudieron el 30 % de los citados

La vacunación prosigue su curso en medio, en estos momentos, de la solicitud de cita previa y de las repescas. Tal y como llevan meses diciendo tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a medida que bajan los tramos de edad citados desciende la participación. Los más jóvenes son los que menos se están inmunizando. Pero, ahora, se suma un problema añadido: a las repescas también acuden pocas personas.

Este hecho pondría de manifiesto que no solo se debía la ausencia de algunos gallegos en tramos de edad superiores a los 50 a errores informáticos o a falta de un teléfono de contacto actualizado, sino que, realmente, dentro del grupo había personas que no querían vacunarse. Es lógico, pues, que una vez decidieron que no se pondrían la dosis en su momento, ahora vuelvan a decir que no, pese a la nueva oferta.

Sin embargo, hay personas que están empañando el buen funcionamiento del sistema. Pues, una cosa es que cuando te llaman para ofrecerte la cita, digas que no te interesa; y, otra, que aceptes y luego no te presentes, que es lo que está sucediendo. Y es que, ya que se llama previamente a los repescados para confirmar su asistencia, siempre se espera una participación del 100 %, que luego resulta no ser tal.

En concreto, en el área sanitaria de Santiago, entre las segundas oportunidades ofrecidas a 4.800 personas de la franja de 50 a 59, solo acudieron a pincharse 1.300, el equivalente al 30 %. “A la población la citamos por SMS y el problema está, precisamente, en que no es algo informático, porque incluso tuvimos algún día de gente que venía sin cita porque la tenía dentro de tres días y no le iba bien”, explicaba en la Cadena Ser la jefa de Enfermería del CHUS, Victoria García Carral, que indicaba que “un día vacunamos a 60 personas así”. “Yo quiero pensar que no todo el mundo es negacionista en ese porcentaje que no acude”, precisa.

UNA DIFERENCIA DE 15 PUNTOS ENTRE LOS MAYORES DE 80 Y LOS DE 40. Para hacerse a la idea de cuántas personas quedarían por repescar en la comunidad gallega, es importante recordar cómo están en estos momentos los porcentajes de vacunación de los grupos ya cerrados para la primera dosis. En el de mayores de 80 se vacunaron el 100 % de los gallegos: 240.995. Este mismo porcentaje se alcanzó en España, con 2.918.924 personas que acudieron a inocularse cuando fueron llamadas.

Siguiento por tramos etarios, en la franja de 70 a 79 la participación en Galicia cayó dos décimas, quedándose en el 99,8 % (289.121 gallegos), lo que sigue siendo muy buen dato, por encima del 98,5 % de la media española (3.901.989). Mejores registros los alcanzaron Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y La Rioja, donde acudió el 100 % de los citados.

Entre el colectivo de 60 a 69 años, el porcentaje ya se redujo en Galicia hasta el 96,4 % (334.265), es decir, tres puntos y cuatro décimas. Con todo, sigue por encima del la media nacional, en el 94,5 % (3.040.876). Cuatro comunidades, sin embargo, tienen mejor registro que la gallega: Andalucía (96,6 %), Castilla y León (96,9 %), Castilla-La Mancha (97,8 %) y Extremadura (que logró llegar al 100 %).

Dentro de la franja de 50 a 59, la caída ya fue notable, quedándose Galicia en un 91,9 % de participación (373.102 personas que aceptaron inocularse). Supone casi cinco puntos porcentuales menos que en la franja de 60 a 69, pero, lo que más sorprende, es que, aún con todo, en este colectivo Galicia se sitúa a la cabeza de España, cuya media está en 88,5 % (6.222.294).

Finalmente, dentro del último tramo de edad que completó su inoculación con la primera dosis, el de 40 a 49 años, la participación continuó cayendo, hasta el 85,3 % (más de cinco porcentuales menos, nuevamente) (378.087). En España, por su parte, se desplomó hasta el 72,8 % (5.743.449).

Teniendo en cuenta que las repescas están dirigidas a los mayores de 50 y estas tasas de participación, restarían unos 45.947 gallegos por encima de esa edad por ser inoculados: 579 de 70 a 79, 12.483 de 60 a 69 y 33.885 de 50 a 59. Se deja notar, por tanto, que conforme baja la edad, efectivamente, es menos gente la que acude a recibir su dosis asignada.