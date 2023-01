Presentado al público el Meteorito de Traspena

Hace ya casi dos años que una gran bola de fuego cruzó los cielos gallegos. Fue un 18 de enero del 2021 cuando un asteroide de 1,15 metros de tamaño y 2,62 toneladas de masa chocó contra la atmósfera a 75 kilómetros de altura con una velocidad de 15 kilómetros por segundo, produciendo un meteorito de 527 gramos. Ahora, este fragmento de cuerpo celeste puede visitarse en la Sala de los Meteoritos del Museo de Historia Natural (MHN), tras ser presentado en la jornada de ayer en un acto presidido por el rector de la USC, Antonio López y que contó con la participación del vicerrector de Política Científica, Vicente Pérez Muñuzuri; el director del MHN, Marcos A. González González; el director del Observatorio Astronómico ‘Ramón María Aller’ de la USC, José A. Docobo Durántez; y del profesor da Área de Astronomía y Astrofísica de la USC, Manuel Andrade Baliño.

la investigación. El mencionado acto sirvió para dar más detalles acerca de la investigación liderada desde el Área de Astronomía y Astrofísica del Departamento de Matemática Aplicada en la EPS de Ingeniería del Campus de Lugo, y en la que se emplearon nuevos métodos y modelos matemáticos para determinar tanto la órbita heliocéntrica previa al impacto, y las posibles asociaciones dinámicas con otros objetos próximos a la Tierra, como la trayectoria atmosférica de este asteroide y su caída como meteorito.

Así, durante su intervención, el director del Observatorio apuntó que se trata de un condrito “100% galego, non só porque toda a traxectoria do bólido tivo lugar sobre a provincia de Lugo, senón tamén porque o meteorito correspondente se atopou en Baralla e ademais porque, sorprendentemente, unha das caras da pedra lembra un mapa de Galicia a trazos e outra o mapa do antigo reino de Gallaecia”.

Por su parte, el profesor Manuel Andrade, responsable científico del estudio, explicó con detalle la investigación desarrollada y destacó la singularidad de un fenómeno que no solo permitió recuperar este fragmento de asteroide, sino realizar un análisis detallado de su naturaleza y composición y determinar con exactitud su trayectoria.

trayectoria. La trayectoria atmosférica del asteroide fue muy próxima a la vertical, con un ángulo de entrada con respecto a la superficie de la Tierra de 77º, penetrando muy profundamente hasta llegar, ya fragmentado y cun una velocidad de 2,4km/s, a solo unos 15,7 kilómetros de altura, punto en en el cual cesó y los diversos fragmentos dejaron de ser visibles. La investigación también concluye que su brillo llegó a ser, como mínimo, 50 veces superior al de la luna llena.

Los cálculos preliminares realizados el mismo día del evento, incluso, indicaban que era muy probable que algún fragmento del asteroide hubiese sobrevivido. Finalmente, sería un vecino de Lebruxo quien dos meses después encontraría en el lugar de Traspena (parroquia de Covas, Baralla) un meteorito de 527 gramos. La investigación concluye, no obstante, que podrían haber caído más fragmentos en dos localizaciones muy próximas al río Neira.

un hito para la astronomía. La singularidad del meteorito reside precisamente en que es uno de los pocos casos en el mundo donde fue posible determinar con precisión la órbita heliocéntrica, previa a la colisión con la Tierra, de su cuerpo progenitor, aumentando así su interés científico. Además, constituye un hito, tanto en la astronomía gallega, ya que es la primera caída bien documentada de un meteorito en Galicia, como en la española, pues es la primera vez que el cálculo de la trayectoria atmosférica y lo de la órbita heliocéntrica se realizan íntegramente por investigadores españoles, concretamente de la USC. De la excepcionalidad del evento también da cuenta el hecho de que la entrada en la atmósfera sobre Galicia de un cuerpo de este tamaño solo sucede de media cada 700 años (cada 35 años en la totalidad de la Península Ibérica). En cualquiera caso, ni siempre es posible realizar un estudio tan detallado cómo este ni, mucho menos, recuperar algún meteorito.