Primer aviso sindical a Sánchez con el ahora sí toca: o cumple, o conflicto

Santiago. Comisiones Obreras y UGT reclamaron por toda España, y desde las siete grandes ciudades gallegas, al Gobierno central que “ahora sí toca” cumplir con lo prometido, derogando las reformas laborales, la de las pensiones y subiendo el salario mínimo interprofesional hasta el 60 % del sueldo medio al final de la legislatura, totalizando los 1.200 euros.

También avanzaron que trabajan para organizar conjuntamente la celebración del 1 de mayo “en la calle”, con manifestaciones. Ramón Sarmiento, secretario xeral de CCOO, apuntaba que “a saída desta crise débese construír cuns fundamentos distintos aos aplicados na anterior, o proceso de recuperación non debe levar aparellado un aumento da desigualdade”, apuntaba.

Desde A Coruña, Vigo, Compostela, Pontevedra, Ferrol, Ourense y Lugo las concentraciones continuaron un proceso de movilización iniciado en febrero en demanda de esa salida de la crisis justa y solidaria para todos.

Para los dos sindicatos, “non é viable construír unha sociedade máis xusta se a recuperación económica asenta sobre a reforma laboral do 2012 e a das pensións do 2013, ambas as dúas impostas polo Goberno de Rajoy”.

Unos cambios que desvalorizaron los salarios, las condiciones de trabajo y los derechos de la clase trabajadora. “Cómpre devolver o equilibrio ás relacións laborais, de xeito que as empresas non teñan a última palabra, alegan, pues si es así habrá un escenario pos-COVID “sen case atranco ningún para acometer axustes de emprego pola simple caída dos beneficios económicos, que non é o mesmo que a entrada en perdas”.

CCOO y UGT urgen a Moncloa a que cumpla sus compromisos y retome la agenda sociolaboral paralizada desde marzo de 2020, al margen de cuestiones puntuales por la pandemia como los acuerdos sobre los ERTE. No les vale lo del “ahora no toca”. O cumple Moncloa o habrá conflicto. J.C.