Prosigue por tierra y aire la búsqueda del hombre desaparecido en Navia de Suarna

EUROPA PRESS. Efectivos coordinados por la Guardia Civil prosiguen este martes por tierra y aire la búsqueda del vecino de Navia de Suarna (Lugo) que permanece desaparecido desde el viernes pasado.

Según informan fuentes del Instituto Armado, desde primera hora de este martes continúan las labores de rastreo por "zonas concéntricas" del lugar de desaparición de este hombre.

Las mismas fuentes aseguran que el helicóptero que tuvo que aterrizar de emergencia este lunes en el marco del dispositivo se sumará de nuevo a las labores "cuando esté disponible", por lo que cuentan con drones para la búsqueda aérea.

De hecho este lunes el Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) colaboró en el operativo desplegado para localizar al hombre de 53 años de edad que desapareció de su casa en el lugar de Ventosa, en Navia de Suarna, el pasado viernes.

Con el empleo de drones, los miembros del GALI peinaron este lunes una zona próxima a la vivienda, en la parroquia de Moia, en la búsqueda de alguna pista para dar con el desaparecido. Por el momento, ha subrayado la Guardia Civil, "todas las hipótesis están abiertas".

El 112 Galicia tuvo conocimiento de la desaparición del hombre durante la noche del sábado, a través de varios de sus familiares y, a partir de ahí, se activó un operativo, coordinado por la Guardia Civil, en el que colaboran efectivos del GES de Becerreá, miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cervantes y la Unidad de Drones de la Axega.

El desaparecido, de 53 años, vive solo en la aldea de Ventosa y fue un vecino de alertó el sábado por la tarde de que no lo veía desde hacía un día, y que además tenía el coche en el garaje al lado de casa. El hombre lo llamaba y no contestaba y la vivienda estaba cerrada. El varón desaparecido no tiene hermanos y cuenta con familiares en segundo grado. Hay testimonios que aseguran que fue visto en el municipio el viernes a mediodía.