PSA cumplirá “si o sí” la cuota de emisión de CO2

electrificación. El director general de Citroën para España y Portugal, Nuno Marques, aseguró que la compañía cumplirá “sí o sí” el nuevo objetivo de emisiones de dióxido de carbono (CO2) marcado por Europa.

“En el Grupo PSA y en Citroën en particular es un tema sobre el que no hay discusión. Hemos hecho todo a nivel tecnológico y hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que no tengamos ningún tipo de penalización al final de año”, reivindicó en una entrevista con Europa Press.

Volcada en la electrificación de sus modelos, en marzo Citroën lanzará en España el nuevo AMI, un objeto de movilidad eléctrica urbana que, a pesar de tener homologación de cuatriciclo, es un ejemplo de cómo la marca se adapta a las necesidades de las personas, tal como indicó Marques.

La marca automovilística Citroën prevé cerrar el año con una cuota de mercado (turismos y vehículos comerciales) en España superior al 7%, por lo que aumentaría su participación en el mercado nacional en un año marcado por la crisis del coronavirus.

Así lo señaló el director general de Citroën para España y Portugal, que estimó que si el mercado automovilístico español perderá este año unas 400.000 unidades, la marca francesa dejará de vender unos 28.000 vehículos, aunque el directivo no quiso dar previsiones.

Todo ello después de que en 2019 Citroën matriculase en España más de 103.000 vehículos, obteniendo una cuota del 7% del total del mercado nacional. De esta manera, Citroën cerraría 2020 con unas ventas que rondarían los 75.000 automóviles.

Según cifras de la compañía, en lo que va de año acumula una cuota de mercado en España del 7,1%, por lo que espera poder llegar a diciembre por encima del 7% y superar los niveles del ejercicio pasado.

Preguntado sobre si Citroën aprovechó mejor que otras marcas la situación que provocó la pandemia, Marques indicó que la firma trató de aprovechar las “pocas oportunidades” que dio el covid para proteger la cuota de mercado en España. ecg