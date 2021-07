Puy destaca que el Congreso evidenció la imagen de un PP unido con Galicia como referente

El portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, manifestó que el XVII Congreso del PPdeG, en el que Alberto Núñez Feijóo volvió a ser coronado como presidente de la formación con más del 98% de los votos a favor, sirvió para mostrar la imagen de un PP “unido” en una cita que, a su juicio, estuvo “centrada en Galicia”.

Así, aseveró que el congreso había salido “moi ben en todos os ámbitos” y que “deu unha imaxe que corresponde coa realidade, de unidade no conxunto do PP e no liderazgo do PPdeG”. Además, se mostró satisfecho por el rol que jugarán diferentes miembros del Grupo Parlamentario en el nuevo organigrama, con ocho diputados con funciones y responsabilidades en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva.

Puy negó que el congreso derivase en una cita en clave nacional, y replicó que “foi un congreso centrado en Galicia”. “O que temos é a fortuna de que o PP de España, e así o demostraron os presidentes autonómicos, vexan a Galicia como un referente, e veñan a manifestar o seu apoio ao labor que se está realizando. Os resultados falan da xestión feita en Galicia”, declaró.

En esta línea, ironizó con las críticas de Ana Pontón, y comentó que comprendía que “lle poida molestar que veñan presidentes autonómicos a falar ben do que se fai en Galicia”, porque “ela ten outros apoios”. “Si teño que elexir prefiro os do PP a os do Bloque. Ela prefire darlle boa acollida a Rufián ou a Otegi, cos que nós preferimos non ter relación”, ahondó. Además detalló que, en la sesión del viernes por la tarde, se habían celebrado tres ponencias, dos de ellas centradas en la salida de la pandemia. Por eso, reiteró que “foi un Congreso claramente centrado en Galicia”.

Puy cerró este asunto subrayando que “o PP está unido e traballa por facer unha oferta de mellor goberno a unha España que sí que necesita un cambio de goberno”.

DIÁLOGO INSTITUCIONAL. Aunque será la semana que viene cuando los populares harán un análisis detallado de lo que ha dado de sí el primer periodo de sesiones de la legislatura, Puy trajo a colación varios asuntos tratados en el último pleno.

Un pleno que “foi positivo” en tanto que demostró “a normalidade institucional coa que se traballa”, e hizo referencia a la elección por unanimidad del consejo de administración de la CRTVG, al debate sobre las conclusiones del informe de la Valedora do Pobo y la aprobación de dos leyes en las que hubo unanimidad: la que aboga por la igualdad en la investigación y la que incluye la violencia vicaria como violencia de género. Ambas, a propuesta del Bloque Nacionalista Galego. También se aprobaron “cuestións trascendentes” en materia laboral.

Sin embargo, lamentó “a incongruencia do PSdeG” votando en contra del dictamen de la comisión de reactivación tra haberse abstenido en las votaciones de todos sus puntos, y que el Bloque “ve con propostas que non comparte nin a maioría nin nós”.