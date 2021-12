Quejas por el examen de la OPE del Sergas para técnicos de farmacia

críticas. El examen de la oferta pública de empleo (OPE) del Sergas para la categoría de técnico de farmacia categoría de reciente creación, celebrado el 23 de octubre pasado, está recibiendo muchas críticas. Según indican fuentes del colectivo a este diario, en próximos días enviarán una escrito al Sergas y a la Consellería de Sanidade expresando su malestar.

Explican estos profesionales sanitarios que la citada prueba “excedía, y no en poco, nuestras competencias y en un porcentaje muy alto las preguntas no se ajustaban al programa formativo de nuestra categoría”, por lo que muchos de ellos impugnaron el examen realizado. Así, se quejan de preguntas mal redactadas, otras con opciones a varias respuestas, leyes derogadas, legislación de la parte común del temario en la parte específica de la prueba, etc. “Fue un despropósito envuelto en un millar de sentimientos que lo que hizo fue desestabilizarnos a medida que la prueba avanzaba”, indican. Por ello, reclaman “la revisión del citado temario, ya que no se ajusta en temas concretos incluidos, ni a nuestra categoría, ni a las funciones, siendo labor de otras áreas donde lo desarrollan otra categoría profesional, como laboratorio”. clara espiño