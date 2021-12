Rajoy pone al presidente gallego de referente de la política adulta

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy presentó este viernes en Santiago su libro Política para adultos en un acto en el que señaló al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como referente en la práctica de este tipo de política y pronunció una arenga contra el “contagioso” populismo, llegando a reivindicar, en un contexto marcado por la covid-19, que también sería “necesaria” una “vacuna” frente a estos contagios.

“Podría limitarme a decir que política para adultos es la que hace el presidente de la Xunta. A partir de ahí me levantaba y me iba”, arrancó su discurso un Rajoy cuyos chascarrillos han sido muy aplaudidos por varias decenas de asistentes reunidos en un evento celebrado en la capital gallega en que el propio Feijóo fue el encargado de presentarle, y al que no faltaron destacados miembros del Ejecutivo autonómico y del PP gallego.

Pero más allá, aclaró que el título de su libro no tiene “nada que ver con la edad, ya que se puede ser joven y adulto o adulto e infantil”. “O si quieren, medio tonto”, apostilló, antes de reivindicar el valor del “diálogo y del consenso” en la política en contraposición con la que practica un populismo que, bajo su punto de vista, “infantiliza” y, además, “es muy contagioso”.

Prevención “El populismo es contagioso si uno no se anda con cuidado”, sentenció, y recordó que así lo subraya en su libro, en el que habla de sí mismo y “además mal”. “Me dejé llevar por la influencia de los populistas y por la opinión pública”, remarcó y mencionó el papel de Ciudadanos, convencido de que no solo los políticos deben actuar “como adultos” si no también “los banqueros, los empresarios, los sindicatos y los periodistas”.

Presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy regresó a su Compostela para presentar una obra muy personal que recoge sus reflexiones como un ciudadano que dedicó más de la mitad de su vida a la política. En el acto, Rajoy estuvo acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el director literario de Plaza & Janés, David Trías.

El acto será fue de acceso libre hasta completar aforo. Después del éxito de Una España mejor, del que se vendieron más de 100.000 ejemplares, el nuevo libro del expresidente del Gobierno en el que hace una reivindicación de la madurez en política ante los riesgos del populismo, se ha situado en lo más alto de las listas de ventas en tan solo 48 horas.

Política para adultos es su tercer libro publicado, tras En confianza. Mi vida y mi proyecto de cambio para España (2011), de Editorial Planeta, y Una España mejor (2019), de Plaza & Janés, un fenómeno editorial sin precedentes del que, en apenas un mes, se agotaron ocho ediciones y se vendieron cien mil ejemplares.