Reactivación, futuro de Galicia y PSdeG, ejes del debate entre los dos candidatos

Ourense. El secretario xeral del PSdeG reivindicó este martes su compromiso con la igualdad y anunció la creación de una escuela de feminismo en el partido. Será un espacio para reflexionar y contribuir a la sensibilización y formación en relación con la igualdad de hombres y mujeres. Caballero hizo este anuncio en un encuentro con la militancia en Ourense en el que aseguró: “Temos que seguir afondando na defensa do feminismo como un piar básico da democracia. Porque non avanzaremos como sociedade se a metade da poboación non ocupa o lugar que merece”. A mayores, apeló a la militancia para “impulsar un PSdeG forte, de esquerdas, galeguista, feminista e ecoloxista que sexa alternativa gañadora ao Partido Popular en Galicia”. “Coa forza da militancia o PSdeG é imparable”, dijo frente a Feijóo y a José Manuel Baltar. ecg