Rechazo a la fuga de centros que controlan la energía en Galicia

··· Unidas Podemos cuestionó la necesidad de construir una nueva línea de alta tensión de 14 kilómetros por Arteixo, A Laracha e Carballo que atravesaría las reservas de la biosfera de las Mariñas coruñesas y Terras do Mandeo para dar servizo a un nuevo parque eólico que promueve Eólica Gallega del Atlántico. El diputado gallego Antón Gómez Reino registró una pregunta escrita en el Congreso donde inquiere por las razones de la Xunta para tramitar este proyecto eléctrico con tan agresivo impacto ambiental y paisajística en la comarca.

··· El proyecto, según explican en un comunicado, se encuentra en fase de tramitación administrativa y de impacto ambiental por parte del Ejecutivo autonómico y consiste en la instalación de una línea de alta tensión (L.A.T) de 66 kilovatios aerosoterrada de impacto supramunicipal al afectar a los tres concellos del contorno supramunicipal de A Coruña. El promotor es Eólicos Breogán S.L, del grupo Acciona. Serviría para conectar el parque eólico de Monteagudo, con siete aerogeneradores y ya autorizado por el Gobierno gallego, con la subestación eléctrica del polígono de Morás, que tramita la antigua Unión Fenosa.

··· Acciona justifica la necesidad de la línea de alta tensión en una supuesta utilidad pública que “desde Unidas Podemos entendemos que non estaría debidadamente xustificada nin acredita por que non se pode soterrar na súa totalidade”. Supone, alegan, la instalación de una conducción eléctrica de 14.434 metros con 51 torres de alta tensión de 45 metros de altura a lo largo de su trazado por los tres ayuntamientos.

··· “Por se fose pouco, e tal e como consta no informe da Xunta, a liña proxectada por Acciona transitaría polas Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo, que son reserva da biosfera”. Cifran en concreto un tramo de 500 metros que se adentra en la ribera del Rego do Ibaias en el que habitan especies vegetales y animales protegidos o incluso en peligro de extinción en un humedal y en un paisaje singular de la provincia “que cómpre preservar”, recalca Gómez Reino en el escrito registrado en el Congreso. El propio concello de Arteixo ya presentó alegaciones a la línea de alta tensión por su gran impacto. Por ello Unidas Podemos solicita su revisión para que se acredite la necesidad y posibilidad de utilizar las redes eléctricas ya existentes en lugar de ejecutar una nueva con un impacto ambiental que sería irreversible sobre espacios de especial protección.