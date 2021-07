Reclama la Valedora una sociedad ‘poscovid’ más justa con los débiles

parlamento. La Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, aboga por una sociedad más justa con los colectivos de personas más desfavorecidas que la existente antes de la pandemia de la COVID. En el transcurso de su comparecencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento para presentar el informe anual de la institución correspondiente al año 2020, afirmó que “las dificultades en la defensa de los derechos humanos no nos deben llevar al desánimo sino a reforzar nuestro compromiso”. Galiño calificó el pasado ejercicio como de enorme dureza para la sociedad en general y también para las administraciones al tener que hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias sociales y económicas. Un año, señaló, “difícil para los derechos humanos” que obligó a la institución del Valedor do Pobo y a todas las administraciones “a responder con el mismo compromiso que puso de manifiesto la sociedad”, destacó. La situación generada por la pandemia, expuso la Valedora, obligó a incidir desde la institución que dirige en aspectos como “el sistema sanitario, los servicios sociales, trabajo decente o la brecha digital”, entre otros. El documento también refleja que creció el número de mujeres que acuden al Valedor para promover quejas. En 2020 fueron 2.994, el 56,40 % de los reclamantes. efe