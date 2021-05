Reclaman a Miñones que el Gobierno “cumpla” con la ley de dependencia

financiación. La conselleira de Política Social, Fabiola García, instó este miércoles al Gobierno central a “cumplir” con la financiación de la ley de dependencia y destacó que, “ya que está en sus manos”, el delegado del Gobierno, José Miñones, debería trabajar para que el Ejecutivo aporte a Galicia los recursos que le “corresponden”. La conselleira advirtió que no hacerlo y seguir sin “cumplir” la ley de dependencia ni aportar “el 50 por ciento” de los recursos para sufragar la atención no supone “un agravio” para la comunidad sino para todas las personas en situación de dependencia que viven en Galicia. Así se pronunció después de que Miñones trasladase, tras una reunión con la Federación Galega de Municipios e Provincias, que el Servizo de Axuda no Fogar es “una competencia autonómica”. ECG