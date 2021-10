Reclaman contrataciones y estabilidad en Atención Primaria ante Sanidade

Los sindicatos CIG, CCOO, UGT, CSIF y Satse se concentraron este martes frente a la Consellería de Sanidade en Santiago para reclamar a la Administración que abra negociaciones para, entre otros asuntos, implantar un plan de ordenación de recursos humanos en Atención Primaria que, en vista de las próximas jubilaciones, contemple más contrataciones y dé "estabilidad" al personal.

Esta protesta, en la que participaron en torno a un centenar de trabajadores y delegados sindicales con una gran pancarta que rezaba 'Non máis recortes', se celebró a las 11.00 de la mañana, justo una hora antes de la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidade que la Consellería convocó para las 12.00 del mediodía, según indican fuentes del departamento autonómico.

"Curiosamente, el día que hicimos la rueda de prensa (el pasado jueves) y anunciamos esta concentración para exigir el derecho a negociación, enviaron una convocatoria de Mesa Sectorial", apuntó la secretaria de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, en declaraciones a los medios. No obstante, Abuín denunció que el orden del día de esta reunión es "amplísimo", por lo que contará, previsiblemente, con el rechazo de las organizaciones. Y es que los representantes de los trabajadores buscarán centrar la negociación en "temas que afectan prioritariamente a la Atención Primaria" con "falta de personal, de organización y de planificación".

"No queremos que la Mesa Sectorial se convierta solo en una mesa de información en la que se nos diga solo la ampliación del cuadro de personal que se va a hacer a través de los presupuestos", a añadió la responsable de CIG-Saúde, en referencia a los Presupuestos gallegos para 2022 que el Consello de la Xunta aprobó este mismo lunes, antes de su remisión al Parlamento el miércoles. De acuerdo con Abuín, "lo único" que contemplan los presupuestos es "la consolidación de plazas que ya están cubiertas con contratos temporales", algo que los sindicatos ven "muy positivo" pero que "no aporta ninguna solución a la falta de personal en Atención Primaria".

Por eso, los sindicatos plantearán ante la Administración un plan de ordenación de recursos humanos que identifique las necesidades que hay y "cuáles van a ser las posibles jubilaciones de futuro". Asimismo, Abuín avisó de que reclamarán la incorporación de "nuevos profesionales", señaladamente de Psicología Clínica y "otros que den respuesta a la situación de la sanidad". A mayores, para el área administrativa del Sergas, denuncian que "ni siquiera tienen una solución" para dotar de un refuerzo a este cuerpo y que los pacientes "se sientan atendidos".

"QUEREMOS UN PLAN A FUTURO"

Por su parte, el secretario general de Sanidad en CCOO Galicia, Javier González, incidió en que "ya no hay posibilidad de esconder debajo de la alfombra la situación de la Atención Primaria", porque sus problemas son padecidos "en primera persona" por los ciudadanos. "No queremos ser meros espectadores y que se nos informe cada año de las novedades que va a haber, que básicamente es reponer parte del personal que se va jubilando. Lo que queremos es un plan a futuro que palíe la situación", agregó.

Desde UGT, su responsable sanitario en Galicia, Javier Martínez, lamentó que, si la situación en Atención Primaria "fue de mal en peor" en los últimos años, la pandemia no la mejoró: "Si nos hiciesen un test de estrés como en otras entidades, no lo hubiésemos superado". Las listas de espera son más grandes que nunca, la atención presencial está más baja de lo que nunca ha estado y el Sergas, aunque ofrece alguna solución y estabilidad (...) para poder paliar esta crisis, no es suficiente", resumió

CENTROS DE SALUD "ACCESIBLES"

A juicio de Martínez, los centros de salud deben ser "resolutivos" y "accesibles", así como estar "adaptados a esta pandemia y a las futuras". Para ello, aboga por dotar de "estabilidad" a los profesionales a través de condiciones de trabajo "dignas" para que "no se vayan". "Pedimos al Sergas un plan de ordenación de recursos humanos que palíe todas las bajas y carencias de personal que vamos a tener por las jubilaciones que se avecinan, que van a ser muchas", avisa.

En cuanto al sindicato Satse, que representa a enfermeras, matronas y fisioterapeutas, entre otros colectivos, su secretaria general en Galicia, Malules Carbajo, puso sobre la mesa que "evidentemente el Sergas tiene un problema" cuya solución es "aumentar el número de profesionales" que trabajan en la Primaria. Así, explicó que, mientras en facultativos "no hay un repuesto efectivo porque no hay lista de contratación", lo que ocurre entre los enfermeros es que hay uno por "cada dos médicos". "Tiene que haber una paridad de uno a uno, y aun así nos parece que es exigua".

Por parte de CSIF, Carlos Castro esperaba que en la Mesa Sectorial de este martes la Administración "se siente en serio a hablar" y "comunique una contratación de plantilla suficiente" que permita a los sindicatos "desconvocar las concentraciones".

MESA SECTORIAL

La Consellería de Sanidade ya avanzó la semana pasada su intención de que la Mesa Sectorial se convocase una vez el Consello de la Xunta diese 'luz verde' al proyecto de Presupuestos para 2022, tal y como ocurrió este mismo lunes.

Entonces, adelantó que esta reunión, entre otros temas, llevaría en su orden del día –que los sindicatos ven demasiado extensa– "diversos asuntos muy relevantes" relacionados con las cuentas, entre ellos la dotación de plazas tanto en Primaria como en Hospitalaria y otras medidas normativas. REDACCIÓN ECG/EUROPA PRESS