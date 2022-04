Reconocen la labor de ECO Galicia en la lucha contra el narcotráfico

En el último informe denominado A corrupting influence: the infiltration and undermining of europe’s economy and society by organised crime Europol, la agencia policial europea, destacaba el intenso trabajo del equipo ECO Galicia de la Guardia Civil, con base en Pontevedra para infiltrarse en las entrañas de un grupo criminal que “utilizaban aplicaciones móviles cifradas de desarrollo propio para comunicarse con sus homólogos” y estaba formado por “personas con entrenamiento militar y experiencia en misiones de guerra” tácticas que empleaban para “apoyar el establecimiento logístico de esta red criminal”.

Lo hacían los analistas de Europol para poner en valor la denominada operación Cenil, que se convirtió en una de las más complejas investigaciones que llevó a cabo el Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil en Galicia en la que se incautaron seis toneladas y se desmanteló una peligrosa organización holandesa, aunque la mayor parte de sus miembros son de origen magrebí, que controlaba el tráficos de drogas y la prostitución en Países Bajos y se había establecido en España con la intención de ampliar sus negocios de naturaleza criminales a nuestro país.

Un éxito importante dada la peligrosidad del grupo criminal desmantelado. Ese operativo no fue flor de un día. Esos mismos agentes lograron, tras otra compleja investigación con ramificaciones en países de Sudámerica, interceptar al primer narcosubmarino que cruzó el Océano Atlántico cargado con cocaína. Una labor muy compleja que culminó en la ría de Aldán con más de tres toneladas retiradas de la circulación y propinando un duro golpe a otra organización.

Como no hay dos sin tres ni cuatro, y por citar algunas de las más recientes, los agentes del ECO Galicia, con medios técnicos y humanos muy limitados en relación a otros cuerpos antidroga, frustraron la alianza entre una banda de narcotransportistas gallegos y el peligroso clan de los Balcanes, impidiendo que establecieran nexos delictivos y deteniendo a algunos de sus integrantes en una chalé en la costa de Ribadeo.

Asimismo pusieron fin a las andanzas de dos de los más activos narcotraficantes gallegos de la última década con la detención de Antonio Fernández Pajuelo y Carlos Silla; socios en, la menos, dos operaciones en la que se movieron cerca de 10.000 kilos de polvo blanco; el primero fue apresado tras un intento de desembarco en pleno confinamiento mientras que el segundo cayó a bordo de un velero con cinco toneladas.

Son motivos más que suficientes para que la Fundación Galega contra el Narcotráfico les rinda un homenaje esta tarde noche, a partir de las 20.30 horas, en un acto a celebrar en el Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa, donde recibirán la Nécora de Oro, la máxima distinción de esta organización.

Con esta distinción, según la propia Fundación, se reconoce “su decisiva importancia en la lucha antidroga en nuestra Comunidad. Desde la creación de la unidad en Galicia en 2006, los componentes de ECO Galicia realizan una labor totalmente indispensable con importantes colaboraciones a nivel nacional y transnacional. El Equipo contra el Crimen Organizado y sus componentes son una referencia de entrega, eficacia y profesionalidad que le sitúan en la vanguardia de la lucha contra el narcotráfico, habiendo participado y dirigido gran cantidad de operativos de significada relevancia. Les avalan años de intenso trabajo con meritorias intervenciones, desarticulando numerosas redes y bandas”.

Junto a ellos también se distingue la labor del profesor Antonio Rial Boubeta, de la Facultad de Psicología de la USC, por su estudios sobre el problema de las adicciones en adolescentes, y a título póstumo a José Agustín Pereira Fernández por la labor social desarrollada en favor de numerosas personas y familias que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.