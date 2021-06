Recurso de Alcoa ante el Supremo por el fallo de las plantas de Alu Ibérica

En octubre de 2018, Alcoa inició un proceso de despido colectivo “motivado por la inviabilidad de la producción de aluminio primario en las plantas de A Coruña y Avilés”, explica la compañía. El 15 de enero de 2019, tras casi cuatro meses de negociaciones, se alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores en el que se reconocieron las causas del despido, “se concretaron unas indemnizaciones muy superiores a las legalmente previstas para los trabajadores afectados y en el que Alcoa aceptó también mantener parte de la actividad productiva y 205 empleados en ambas plantas en fundición y torre de pastas”.

El acuerdo contemplaba también la parada ordenada de las cubas de electrólisis, actividad insostenible debido a causas estructurales, incluida la falta de un marco energético competitivo para la producción de aluminio primario en España.

Atendiendo a la petición de los gobiernos central y autonómicos, sindicatos y los propios trabajadores de dar una nueva oportunidad a las plantas, el acuerdo recogió igualmente la alternativa de intentar una venta de las instalaciones a un tercero que pudiera dar viabilidad industrial a las mismas. Con el objetivo de lograr la mayor transparencia en el proceso de venta, alega la multinacional, éste fue supervisado y avalado en todo momento por Ministerio de Industria y contó con el respaldo de los Gobiernos de Asturias y Galicia y de los representantes de los trabajadores.

Parter fue el único candidato que avanzó hasta el final de las negociaciones presentando una oferta por las dos plantas, compartiendo en más de una ocasión su plan industrial con todos los agentes sociales y con las autoridades pertinentes. Dicho plan se basó fundamentalmente en una mejora planificada del marco energético por parte del Gobierno español.

“Alcoa en todo momento ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos y ha tratado de dar una oportunidad de reindustrialización a unas plantas afectadas por dificultades estructurales, entre las que se encuentra un marco energético no competitivo para una industria electrointensiva como la del aluminio primario”, señala el grupo. “Al día de hoy, en conformidad con su acuerdo con Parter, Alcoa ha desembolsado a las plantas de A Coruña y Avilés más de 75 millones de dólares –de los hasta 95 millones de dólares puestos a disposición en la transacción– para gastos operativos y de capital asociados con el reinicio de las cubas de electrólisis o la reindustrialización de las plantas”, recuerdan.

Alcoa presentó una demanda contra Parter por incumplimiento del contrato de venta de las plantas de Avilés y A Coruña, que incluía ciertas obligaciones legales que Alcoa cree que habían sido incumplidas por Parter, como la venta posterior de las compañías a Iberian Green Aluminium Company, S.L. (antes “GIR” o Grupo Industrial Riesgo). “Alcoa no tenía conocimiento previo de dicha transacción posterior de Parter y, en cuanto tuvo conocimiento de la misma, presentó la demanda”, apuntan. Alcoa ha continuado haciendo frente a sus obligaciones de pago en el contrato de compraventa, a pesar de que dicho incumplimiento le permitía no hacerlo, con el objetivo de no alterar la oportunidad de reindustrialización mientras se resolvía esta demanda.