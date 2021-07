Reivindicación e recordo ás vítimas centrarán o oitavo aniversario do accidente de Angrois, antesala do xuízo

SANTIAGO. EP. Reivindicación e recordo aos que faleceron na curva da Grandeira centrarán de novo o que é xa o oitavo aniversario do accidente do tren Alvia, ocorrido en Angrois o 24 de xullo de 2013, cando morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas. Nesta ocasión, o aniversario, ademais de servir para pór sobre a mesa as demandas das vítimas e os seus familiares, servirá como antesala do xuízo, xa que o primeiro trimestre de 2022 está sinalado como data para un proceso que previsiblemente se celebrará na Cidade da Cultura.

O xuíz decano de Santiago e quen instruíu a causa durante anos, Andrés Lago, indicou hai semanas que xa había máis de 150 escritos de acusación presentados e quedaban uns flocos por cumprimentar da investigación, que terminará co auto de apertura de xuízo oral, que augurou complexo e de máis de 200 folios. O caso está pechado co maquinista e o exjefe de seguridade na circulación de Adif como presuntos responsables de 80 homicidios e 144 delitos de lesións por imprudencia profesional grave.

OS ACTOS

Neste escenario, e como o ano pasado, no contexto da pandemia de coronavirus, a plataforma que agrupa á maior parte das vítimas ten previsto desenvolver un programa de actos que comezará o vindeiro venres 23 cunha asemblea e reunión informativa para asociados e afectados o Pazo de Faramello, en Rois, ás 19,00 horas. Para o sábado 24 de xullo convocou unha manifestación desde a estación de tren de Santiago até a Praza do Obradoiro, onde, un ano máis, lerán un manifesto, ás 12,00 horas. E é que a plataforma segue reclamando unha investigación independente sobre as causas do sinistro, tendo en conta que a única oficial realizada até a data só apunta ao despista do maquinista.

Ese mesmo día, ás 18,00 horas, celebrarase unha misa na igrexa de Sar e a continuación, ás 19,30 horas, haberá unha concentración e homenaxe ás vítimas no campo da festa de Angrois. Por último, o domingo 25 será o momento para o encontro familiar no denominado 'Xardín do Recordo', tamén no Pazo de Faramello, en Rois.