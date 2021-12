Renfe espera que el AVE ‘robe’ un 30 % de cuota de pasajeros al avión

La llegada del tren de alta velocidad a Galicia supondrá un antes y un después en la competencia que ahora mantienen el tren y el avión. El AVE comenzará a funcionar regularmente el 21 de diciembre. Ese día, según las ofertas de este martes, los billetes más baratos entre Santiago y la capital de Madrid los vendían las compañías aéreas: Ryanair por solo 7,99 euros e Iberia por 20 euros en el vuelo de las 9.15 horas. En la página de Renfe, el tiquet más barato se comercializaba a 41,30 euros, con salida a las 20,06 horas desde la estación comportelana.

La competencia entre ambos modos de transporte se hizo patente desde el mismo día en que Renfe puso en el calendario la llegada del AVE. Y promete cambiar el mercado. Renfe tiene ahora una cuota del 20 % de pasajeros, y con la alta velocidad aspira a llegar al 50 %. Si esto fuese así, quitaría al avión (que ahora tiene un 80 %) 30 puntos de cuota. El presidente de la compañía pública, Isaías Táboas, explicó ayer que ese es el reparto actual de cuota si se compara solo tren y avión, y a la que Renfe quiere dar la vuelta hasta equiparar ambos modos con la introducción de la alta velocidad.

En un acto organizado por la Asociación de Empresarios Galegos en Madrid (Aegama) para celebrar la llegada del AVE a Galicia, Táboas admitió que los diferentes anchos de vía de momento no van a permitir que los tiempos de viaje sean “los que nos gustaría”. Por ahora, la alta velocidad no lo será tanto desde Ourense al resto de ciudades gallegas, pues los trenes que funcionan en estos momentos no están adaptados al ancho de vía del interior de la comunidad.

Con la puesta en marcha de la alta velocidad, Renfe incrementará sus frecuencias con esta comunidad en un 8 % y espera mejorar su cuota que, si se toman como referencia todos los modos de transporte, apenas llega al 10 % de los seis millones de viajeros al año, informó Efe.

El presidente de Renfe está convencido además de que esta nueva oferta permitirá modular la fuerte estacionalidad en las relaciones entre la capital de España y Galicia, que concentra el tráfico ferroviario durante la época de vacaciones y fines de semana.

La compañía ferroviaria aspira igualmente a mejorar la cuota de mercado en viajes de negocios (actualmente en el 11 %) en ese recorrido, para poder colocarse en niveles semejantes a los de otras capitales, como Barcelona, Valencia o Andalucía.

Isaías Táboas también avanzó que la alta velocidad de bajo coste, su tren Avlo, llegará a Galicia, aunque no precisó la fecha. Sí aprovechó la ocasión para explicar que este servicio está teniendo unas ocupaciones tanto para Renfe como para la competencia (los franceses de Ouigo) del 95 %, lo que confirma que es un servicio que tiene “su razón de ser”.

“El Avlo llegará a Galicia, porque es un tren pensado en atraer a la gente joven, en sacar coches de la carretera y en incrementar la cuota del ferrocarril. Los productos de bajo coste tienen una razón de ser y esto ha quedado demostrado en Madrid y Barcelona, donde tanto nosotros como la competencia estamos llenando los trenes”, dijo el responsable de Renfe.

El vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, intervino también en la jornada sobre el AVE celebrada en Madrid, un encuentro que aprovechó para volver a pedir a Renfe que siga mejorando la red interna de la comunidad. Criticó además que las ciudades del norte de Galicia son “las grandes olvidadas” no solo en alta velocidad sino también en cuanto a las conexiones ferroviarias con el exterior.

El AVE gallego comenzará a operar con tiempos de 2.15 horas entre Madrid y Ourense; 4.16 horas desde Vigo; desde Pontevedra, 4 horas; Santiago, 3.20 horas; A Coruña, 3.51 horas, y Lugo, 4.46 horas.

La vía del tren de alta velocidad cambia el ancho a partir de Ourense y por eso los trenes circularán más despacio en una primera fase. Después los tiempos se reducirán en otros 20 minutos más con la llegada de los trenes más modernos de la compañía y con ancho variable, la serie 106 de Talgo, Avril, que permitirán velocidades de 330 kilómetros por hora.