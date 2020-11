Reset económico: directivos gallegos se anticipan al Foro de Davos

Sí o sí, no queda otro remedio: “Es necesario estar en el mundo intangible de lo digital”, sostiene el presidente de Barrabés.biz. Luis Martín apunta que “la innovación se está quedando en grandes gigantes porque las empresas pequeñas no crecen con esa liquidez que exige” este nuevo paradigma, y eso no está bien: los beneficios de la I+D+i “deben llegar a todas las empresas”. “Lo digital permite traducir las necesidades de las empresas, lo digital es imperativo”, manifestó en el foro virtual de APD.

Hay necesidades que ya están ahí y que califica como “los cuatro jinetes del apocalipsis”: la nube –contenidos subidos a Internet–; el 5G –conectividad ultrarrápida–; el Blockchaim –cadenas de procesamiento de datos–; y la inteligencia artificial y la internet de las cosas o IoT. Por ello se hace imprescindible “la formación continua y la actualización en la digitalización es necesaria para continuar avanzando”. Aunque “la experiencia no está muerta” y sigue teniendo un gran valor, el que se quede desactualizado fuera de este nuevo mundo lo va a tener muy difícil. A los gobiernos les demanda que “pongan el foco en la legalidad”.