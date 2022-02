Respiro ‘fantasma’ en la cesta de la compra en pleno castigo por el récord de las gasolinas

Santiago. Muchos fueron los mayores de 65 años, y no tan veteranos, que este sábado decidieron dejar tranquilas sus tarjetas de crédito y débito en el bolsillo. Dentro de la campaña ‘Soy mayor, NO idiota’ las redes sociales propiciaron esta huelga en el uso del dinero de plástico para que los bancos, destinatarios últimos del mensaje, se diesen cuenta de que es necesario un trato más humano y menos digital en las sucursales bancarias: “Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo”.

Así lo apunta Carlos San Juan, un hombre de 78 años, que a través de Change.org inició esta campaña de recogida de firmas que se ha convertido en colosal. Sólo hace un mes cuando nacía ‘Soy mayor, NO idiota’, y entonces los responsables de la plataforma se ponían en contacto con Carlos, que les indicaba que solo había logrado noventa apoyos aunque se lo había pasado “a todas las personas que conozco”.

Entonces les dijo que “a lo mejor esto de los bancos y las personas mayores no le interesa a la gente”. Sin embargo, desde Change.org señalan en un comunicado que “decidimos apoyar a Carlos ayudándole con su petición y difundiéndola, y la respuesta fue abrumadora. En unas horas esas 90 firmas de Carlos se convirtieron en 100.000. La gente no dejaba de apoyar y de compartir. Y en unos días pasó de las 100.000 a las 500.000. ¡De 90 firmas al medio millón!”, destacan sus responsables.

Desde entonces Carlos San Juan no solo ha estado en multitud de los principales medios de comunicación, sino que desde Change.org apuntan que también recibió la llamada telefónica tanto del Ministerio de Economía “como del mismísimo gobernador del Banco de España, que le llamó personalmente para interesarse por su petición”. Además, días después la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, urgió a los bancos a garantizar la inclusión financiera de los mayores y en el Senado se mencionó su petición.

Pero el proceso no para, y según Change.org el martes San Juan viajará de Valencia a Madrid para registrar sus firmas en el Ministerio de Economía y la autoridad bancaria. En el primero las van a recibir personalmente y, gracias a la campaña, le convocan para una reunión en la que podrá explicarles por qué es tan necesaria y les instará a una intervención urgente para garantizar una solución. Hasta entonces aún se puede firmar la petición. S. R.