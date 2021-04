Retrasar la jubilación, un globo sonda que se debe negociar

El anuncio del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de tratar de fomentar el retraso de la edad de jubilación con cheques de hasta 12.000 euros, trae cola entre sindicatos y empresas.

El ministro, en la Comisión del Pacto de Toledo, anunció que tomarán medidas para tratar de estirar la vida laboral de los trabajadores, y que la edad de jubilación real, que está en os 64,6 años, se acerque a los 66 que marca la edad legal. Además, se baraja la posibilidad de que el coeficiente reductor para quienes se jubilen antes de lo que les corresponde y hayan cotizado menos de 38 años y medio pase del 16 al 21%. Se trata de desincentivar las jubilaciones anticipadas y de eliminar los elementos regresivos.

En las organizaciones sindicales y empresariales hay opiniones diferentes. Todos coinciden en ser prudentes y ver hasta dónde acaba llegando el globo sonda. Sin embargo, hay quienes lo consideran negativo por incrementar la precariedad laboral y cerrar las puertas del mercado a los jóvenes, mientras que otros consideran que es importante ajustar la edad de jubilación real a la legal, porque si no el sistema de pensiones acabará siendo insostenible.

RECHAZO DE LOS SINDICATOS. En la Confederación Intersindical Galega (CIG) se opnen a esta posibilidad. Su secretario de Emprego, Fran Cartelle, considera que “é un retroceso das condicións dos traballadores” de cara a su jubilación, y recuerda que en Galicia las pensiones son las más bajas del país, solo por encima de Extremadura. En la comunidad, la pensión media ronda los 886 euros, muy por debajo de la estatal, que está en los 1.018 euros. Cartelle indica que la prioridad debería ser trabajar para incrementarlas hasta el 60 % del salario medio.

El responsable de la CIG, afirma que esta medida, que se encuentra en fase de negociación, es un paso más en la precarización del mercado, agravado con las últimas reformas laborales. “Intentar evitar que a xente se xubile, tendo en conta como está o mundo do traballo, cada vez máis precarizado, supón penalizar aos traballadores”. No en vano, recuerda que “hai moitas actividades que non se poden facer con 65 anos”, y por eso pide que se puedan adelantar las jubilaciones.

Además, hay otro efecto colateral: se cierran las puertas y se minimizan las posibilidades de que los jóvenes encuentren trabajo. “É unha locura tendo en conta as taxas de desemprego xuvenil”. El 30 % de los jóvenes no es capaz de encontrar trabajo, y con esta medida “se segue condenando á mocidade”.

En esta línea, Cartelle comenta que “o que fai é non apostar pola mocidade, non darlles cabida pese a que están moi preparados”, y esto tiene otra consecuencia: los jóvenes acaban emigrando ante la falta de perspectivas laborales.

Así, desde la CIG remarcan que “é unha medida que continúa co sentido das reformas, retrasar a idade de xubilación. Non ten sentido neste mercado laboral precario e con estas taxas de desemprego xuvenil”. Sin embargo, Cartelle cree que saldrá adelante, y apunta a CCOO y UGT. “Non me extrañaría que chegaran a un acordo que fora lesivo para a clase traballadora”.

Precisamente, en Comisións Obreiras (CCOO), tienen claro que este no debe ser el elemento central del debate de la reforma del sistema público de pensiones. Su secretario xeral, Ramón Sarmiento, asegura que “é unha proposta que non vai na liña do que plantexan UGT e CCOO” en la mesa de diálogo social, y habla de “globo sonda”. “É unha ocurrencia moi chamativa. Agardemos que non continúe a monopolizar o debate que ten que darse sobre a reforma do sistema de pensións”.

El secretario xeral de CCOO advierte de que “son prácticas que poden provocar distorsións en sectores e empresas”. De hecho, argumenta que “non todos chegan á idade de xubilación nas mesmas condicións físicas e psicolóxicas”.

En opinión de Sarmiento, esta propuesta “entra en colisión con outros elementos como a habilitación de convenios colectivos para establecer limitacións á duración da vida laboral”.

SÍ, PERO CON MATICES. En la Confederación de Empresarios de Galicia ha molestado haberse enterado por los medios de comunicación y no en las mesas de diálogo social. Su vicepresidente, Jorge Cebreiros, declara que “sería deseable llevarlo a las mesas de diálogo para poder llegar a acuerdos”. “Seguimos apostando por el diálogo. En todo. En las pensiones, con los ertes... Y que no sean imposiciones, prohibiciones y decretos, que ya llevamos muchos”.

Sobre lo avanzado por Escrivá, Cebreiros responde que “se puede valorar positivamente”, porque “es una vieja demanda de las empresas”, aunque tiene peros. Así, opina que “se debe trabajar para acercar la edad de jubilación a la edad legal, para descargar ese coste en el sistema de pensiones”.

En este sentido, cree que debe ponerse fin al “lujo” que supone optar a prejubilaciones con 55 o 58 años en determinados sectores. “Hay sectores que en los que sí que se pueden contemplar porque el entorno de trabajo es muy agresivo, pero que en general se pueda hacer, no lo vemos lógico”, agrega, al tiempo que recuerda que “Europa pide reformar el sistema de pensiones”.

Por eso, ven “bien” que se desincentiven las jubilaciones anticipadas, pero no aceptarán esta propuesta a cualquier precio. Cebreiros espera que en el lote no vayan incluidas otras medidas como la eliminación de la jubilación forzosa, que permita a los trabajadores decidir, de forma unilateral, si siguen o no trabajando.

El vicepresidente de los empresarios gallegos pide que haya convenios sectoriales o dentro de las propias empresas, de modo que se pueda negociar entre la empresa y los trabajadores si siguen trabajando o no. De lo contrario, advierte que las organizaciones “perderán su capacidad de gestión”.

Cebreiros lamenta la forma de comunicar esta propuesta por parte del ministro. “Estamos acostumbrados, y más con campañas electorales, a que se lancen globos sonda. Lleva pasando mucho tiempo”.