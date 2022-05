Rueda afirma que Juan Carlos I tiene todo el derecho a estar aquí y es buena noticia

Ya a preguntas de la prensa, Rueda no tiene "ninguna comunicación expresa de la presencia del emérito en Galicia", aunque todo apunta a que estará en la Comunidad este fin de semana. En este sentido, indicó que "no tiene previsto verse con él", pues este fin de semana afrontará el congreso del PPdeG en Pontevedra, del que saldrá elegido presidente del partido, y estará totalmente enfocado en esa cita. Precisó que Juan Carlos I es "absolutamente libre" de venir a Sanxenxo, lo consideró una "buena noticia" y reivindicó que "no tiene causas pendientes con la Justicia"