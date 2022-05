Rueda comparte con Feijóo su primer acto oficial tras ser elegido presidente

Pocas horas después de haber sido elegido en el Parlamento de Galicia como nuevo presidente de la Xunta, apoyado en los votos del PPdeG –que goza de mayoría absoluta–, Alfonso Rueda ya ejerce de primer espada y este viernes protagonizó su primer acto oficial. Una cita en la que como dato curioso coincidieron dos mandatarios, pues junto al electo también estaba Alberto Núñez Feijóo, todavía en funciones.

En la jornada previa a la toma de posesión del pontevedrés, una ceremonia que tendrá lugar en la Cámara gallega a partir de las 12.00 horas de esta mañana, ambos secundaron el minuto de silencio en repulsa por el crimen machista cometido en Arona (Tenerife) contra Clotilde, una mujer de 82 años originaria de Pontevedra.

Los dos estuvieron acompañados de otros miembros del Ejecutivo autonómico, como las conselleiras de Emprego, María José Lorenzana; de Política Social, Fabiola García; y de Infraestruturas, Ethel Vázquez. También acudieron el titular de Cultura, Román Rodríguez, y el de Facenda, Miguel Corgos, junto a varias decenas de trabajadores de la Xunta.

Al finalizar, tras un sentido aplauso, Feijóo aprovechó para despedirse de algunos de los presentes y hacerse fotos con ellos, antes de dejar de ser definitivamente esta mañana presidente en funciones, con la toma de posesión de Rueda, para centrarse en su labor del líder del PP y próximo senador autonómico.

Su designación como senador se producirá previsiblemente coincidiendo con el próximo pleno, que se celebrará el 24 y 25 de mayo, que es también cuando tiene previsto renunciar a su escaño como diputado autonómico.

El BOE y el DOG ratifican el nombramiento. El Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Galicia publicaron este viernes el real decreto por el que se nombra presidente a Alfonso Rueda Valenzuela. El decreto, que firma el titular del Gobierno, Pedro Sánchez, es un paso más en los trámites que hay que cumplimentar para cerrar en el plano institucional el relevo de Feijóo.

Llega después de que el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, realizase por vía telemática en la pasada jornada la comunicación formal de la elección parlamentaria de Rueda al Rey Felipe VI. Rueda es el sexto presidente de Galicia y el primero que accederá al cargo en la Comunidad después de la renuncia de un antecesor. Tomará posesión esta mañana en un acto a las 12 horas en el Salón dos Reis del Pazo do Hórreo, que no irá seguido de la tradicional ceremonia en la Praza do Obradoiro como en anteriores ocasiones. Por el momento, todavía no se mudó de su actual despacho.

sin problemas para seguir. Mientras, los conselleiros que hasta ahora formaban parte del Gabinete de Alberto Núñez Feijóo siguen a la espera de lo que determine el nuevo presidente. Dos de ellos, los de Mar, la veterana Rosa Quintana, y el de Sanidad, Julio García Comesaña, una de las últimas incorporaciones del de Os Peares Feijóo, mostraron este viernes su máximo respeto a la conformación del gobierno que Rueda decida.

En el compostelano Palacio de Congresos, donde coincidieron en la presentación del plan Obesidade Zero, Comesaña fue preguntado por los periodistas sobre si esperaba una llamada, a lo que contestó que su móvil sigue activo, ayer por la salud mental y ese tema dedicado al sobrepeso, y hoy por la OPE en Silleda (Pontevedra).

“Teléfono ocupado con tareas diarias” y pendiente “de lo que corresponda”, reaccionó, y ya de manera concreta ante la observación de que debe desocupar su terminal por si se produce esa conversación, en un guiño irónico afirmó: “si me llaman por eso, no habrá problema”.

En la misma línea, Quin tana afirmó que “aún” no había recibido una llamada del presidente electo sobre su continuidad. “Cuenta con mi disposición para ponerme en el sitio que considere”, destacó. “Aún no hablé con el nuevo presidente. Creo que siempre fuimos unas personas que establecimos el máximo respeto a las decisiones que tomen los presidentes. Hasta ahora era el presidente Feijóo, que marcaba sus tiempos y él buscaba a las personas que entendía que tenían que formar parte de su equipo”, comentó.

“El mismo respeto lo tenemos que aplicar al presidente Rueda, que tiene que tomar su tiempo y tomar sus decisiones y sabrá siempre que con mi disposición cuenta absolutamente para ponerme en el sitio que considere oportuno”, subrayó. Se trata, remarcó, de “una decisión que tiene que tomar y que tomará pensando siempre en lo mejor para Galicia”.

Preguntada si al ser una de las más veteranas en la Xunta de Galicia tiene ganas de seguir, incidió en que lleva “33 años trabajando por el sector pesquero”. “Independientemente de donde esté, siempre voy a seguir trabajando por este sector, es un sector que todos los días me da una ilusión nueva para trabajar. Me siento con fuerzas y mucha ilusión para seguir defendiendo el sector pesquero”, sentenció.

Preguntada sobre los retos que le quedan a su departamento en lo que resta de legislatura, Quintana dijo en que “en estos dos años la Galicia marinera tiene muchos retos ante sí”. “Estamos trabajando en una propuesta para la reforma de la Política Pesquera Común, que es de donde sale a mayoría de las normas que se aplican a nuestro sector, y en una estrategia de economía azul”.

“Tiene mucha experiencia y lo va a hacer muy bien”. Desde A Coruña, donde presentó las nuevas líneas de ayuda en materia de rehabilitación de vivienda, la conselleira en funciones del ramo Ángeles Vázquez, destacó que Rueda tiene “mucha experiencia” y “una capacidad inmensa” para desempeñar su nuevo cargo. “Es una persona muy asequible y lo va a hacer muy bien”, apostilló. Vázquez ha manifestado estar “segura” de que con el actual mandatario se van a cumplir “todos” los objetivos que tenía marcados la Xunta e “incluso más”. “Ahora es libre para decidir”, añadió.