Rueda dice que Feijóo no le presiona en política fiscal y que hará lo que convenga

Desde que Andalucía volvió a abrir la veda esta semana sobre el debate de la conveniencia o no conveniencia de que los impuestos sean determinados de forma centralizada por el propio Gobierno de España y no por las comunidades autónomas, mucho es lo que se ha hablado sobre la cuestión, que no ha dejado indiferente a nadie.

Por parte de los socialistas, el rechazo a la supresión de tributos como la tasa sobre el patrimonio anunciada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sido total, justificando que solo beneficia a una minoría. Sin embargo, los populares, en línea con lo que desde que es líder nacional del PP (y también antes, al frente de la Xunta) ha defendido Alberto Núñez Feijóo, consideraron que una rebaja de presión fiscal sobre los contribuyentes siempre es bienvenida.

En este sentido, no poco han acusado las fuerzas de la oposición gallegas –BNG y PSdeG– al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de posicionarse al lado de Juanma Moreno únicamente porque Feijóo lo dice. Al respecto, este jueves, Rueda rechazó sentirse presionado o haber recibido “instrucciones” de su jefe de filas en el partido y expresidente autonómico sobre la política fiscal que debe seguirse en la comunidad.

Así, y tras apelar a que él mismo comprobó de “primera mano” que el propio Feijóo en Galicia tomó sus “decisiones” en función de los “intereses” para sus ciudadanos, remarcó que la Xunta seguirá en esa línea y actuará conforme a lo que le “convenga” a los gallegos. “Podrá dar su opinión, pero no una instrucción”, observó Rueda.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consello de este jueves, el máximo mandatario autonómico afirmó que “en absoluto” se siente presionado sobre las medidas fiscales de otras comunidades y certificó que Galicia “tiene su propia senda marcada”, de la cuál ya se han dado “muestras”, a su parecer.

De este modo, defendió que en la comunidad gallega ya se redujo la carga impositiva para las rentas más bajas y que se adoptaron medidas que permiten que el 99 % de los gallegos no paguen el impuesto de sucesiones, junto con otras medidas como la política de “impuestos cero” en el rural. Así, reivindicó que las decisiones de la Xunta han permitido que los gallegos “ahorren 2.600 millones de euros” en los últimos años.

“Apostamos por bajas impuestos dentro de nuestras posibilidades y dentro de la premisa de que los impuestos soportan los servicios públicos”, defendió como línea, al respecto de la cuál aseguró que una reducción de la política impositiva tiene, en todo caso, que permitir “mantener” los servicios públicos y “si puede ser, la elevación” de esos servicios.

Es decir, sintetizó, “a favor de que se bajen, porque es mucho mejor bajarlos que subirlos”. Eso sí, descartó actuar conforme a consignas partidarias o directrices de Génova: “No nos sentimos influidos por lo que haga nadie, sino por lo que le conviene a los gallegos”.

Abundando más en al cuestión, Rueda enfatizó que “durante los años que Feijóo fue presidente de la Xunta, sus decisiones no vinieron marcadas por otra cosa que por el interés de Galicia” y afirmó que “no iba a admitir instrucciones”. “Acredito de primera mano que siempre fue así”, incidió el actual presidente.

Por ello, se mostró “seguro” de que “va a hacer exactamente” lo mismo ahora que dirige el PP. “A mí no me dio (instrucciones) y estoy seguro de que no me dará ninguna, porque sabe que desde aquí es desde donde tenemos que tomar las decisiones. Podrá dar su opinión, pero no una instrucción”, zanjó.