Rueda insiste: “Haberá máis rebaixas de impostos. As contas están saneadas”

Non hai voltra atrás. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda defendeu a baixada de impostos en Galicia ante as críticas da oposición pola bonificación do 50 % no imposto de patrimonio: “Ante un Goberno central empeñado en subir os impostos, en Galicia baixámolos porque iso é o que necesita a xente”, sinalou.

O titular do Goberno galego participou no XVI Encontro Popular de Mos, ao que tamén asistiu a secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, e no que participaron máis de 1.000 persoas. Rueda sinalou que, respecto a as contas autonómicas para 2023, Galicia ten “máis orzamento para gastar que nunca” e destacou “a importancia de ter “un pouco de sentido” para “investir e axudar ás persoas e sectores que máis o necesitan, subliñando a apoio a familias e empresas”.

Lembrou que o diñeiro que manexan os gobernos son “recursos públicos que deben ser utilizados da mellor maneira para servir aos cidadáns” e puxo como exemplo desta xestión á alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.

“Os que nos dedicamos a gobernar non debemos perder o tempo discutindo ou en incidentes que non levan a ningunha parte. Farei todo o posible para merecer a confianza da xente e gañarma todos os días”, expresou.

Respecto ao líder nacional do PP, non puxo dúbidas en que será “o próximo presidente de España” e sinalou que tamén o perciben no actual Goberno, por iso “teñen tanto medo”.

Por outra banda, o Grupo Popular rexistrou no Parlamento de Galicia unha proposición non de lei (PNL) que contén unha listaxe de demandas que considera que se deben abordar no cume hispano-alemán dos días 5 e 6 de outubro na Coruña, coa vista posta tamén na Presidencia española do Consello da Unión Europea do segundo semestre do vindeiro ano 2023.

Segundo o texto da iniciativa, son “elementos de especial interese” para a Comunidade que debe atender o Goberno de España englobados ao redor de 10 puntos chave relacionados coa política comunitaria: fondos europeos, pesca, medio rural, cultura, enerxía, transportes, demografía e despoboamento, política exterior, relacións con América e defensa.

Os populares temen, tal e como reflicte a exposición de motivos da iniciativa, que “por terceira vez un goberno socialista en crise”, como xa ocorreu, segundo denuncian, con Felipe González en 1995 e con José Luís Rodríguez Zapatero en 2010, trate de converter a Presidencia comunitaria “nunha plataforma propagandística” para as eleccións xerais.

FONDOS EUROPEOS, PESCA E MEDIO RURAL. A resolución da proposición non de lei, que previsiblemente sairá adiante grazas á maioría absoluta do PPdeG, inclúe como primeiro punto asegurar “unha xestión e execución eficaces” dos fondos ‘Next Generation’ para que “cheguen ao tecido produtivo galego, especialmente ás pemes”.

Neste sentido, demanda “reorientar o deseño e a xestión” destas partidas na liña do plan económico que o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, remitiu a Moncloa. Máis concretamente, pide que a fábrica de Stellantis en Vigo consiga financiamento no Perte do Vehículo Eléctrico e Conectado, xa que por agora quedou fóra.

En materia de pesca, piden “reorientar” a normativa europea para garantir unha tripla sustentabilidade “social, económica e ambiental” do sector, singularmente para evitar que a Comisión Europea prohiba “de maneira unilateral” a pesca de fondo, como ocorrerá en 87 zonas protexidas a partir do 9 de outubro.

Do mesmo xeito, en canto ao medio rural, consideran que a Política Agraria Común debe “respectar as particularidades” do rural galego e que debe haber criterios homoxéneos a nivel europeo para compatibilizar a conservación do lobo coa actividade agrogandeira. Ademais, piden o apoio da UE e financiamento para o futuro centro de loita contra incendios de Toén, Ourense.

ENERXÍA E TRANSPORTES. En materia enerxética, o PPdeG reclama unha aposta por un modelo de transición “ordenada, garantista, sustentable e respectuoso co medio ambiente”, pero que permita achegar “un prezo competitivo” a familias, pemes e industrias.

Máis en detalle, acelerar o desenvolvemento do Perte de descarbonización, que quite o 80% das chamadas ‘peaxes’ da enerxía, que España acorde coa UE axudas estatais e compensacións para evitar a deslocalización de empresas, e o impulso de Galicia como un ‘hub de hidróxeno’, entre outras demandas.

En canto ao transporte, os populares buscan reforzar a conectividad con Portugal, de modo que reclaman “completar canto antes” a conexión ferroviaria e impulsar o saída sur de Vigo, que segue “sen planificación orzamentaria”.

Así mesmo, a PNL pide integrar a loita contra o despoboamento nos programas de financiamento comunitarios, convertendo a caída demográfica nunha “emerxen-

cia no ámbito europeo”.

e adoptando un novo acordo de asociación do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional que inclúa esta problemática.

EXTERIOR E DEFENSA. En política exterior, os populares galegos mencionan os casos do asasinato do coruñés Diego Belo en Filipinas, o naufraxio do ‘Villa de Pitanxo’ en Canadá e o sinistro do ‘Albacora Cuatro’ en Seychelles para pedir unha “maior presión política” por parte das delegacións da UE ante os gobernos estranxeiros.

Tamén aposta o PPdeG por asinar novos acordos comerciais entre a UE e Latinoamérica, contemplar un programa de intercambio de estudantes (bautizado como un ‘Erasmus transatlántico’) e reforzar o compromiso coas “liberdades” fronte ás “ditaduras” de Venezuela, Cuba e Nicaragua.

Finalmente, en materia de defensa, a iniciativa propón que os Estados membros marítimos “reforcen as súas capacidades navais militares” e que, entre os proxectos europeos aprobados no marco de Pesco (Cooperación Estruturada Permanente da UE), se inclúa a construción dun buque de acción marítima nos estaleiros Navantia de Ferrol.