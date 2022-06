Rueda pide "celeridade" ao Goberno nas pescudas do derrube da A-6 e "traballar canto antes en alternativas"

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, solicitou durante a súa reunión deste venres en Lugo coa Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, "celeridade" na investigación do último derrube do viaduto de Ou Castro da A-6, "sobre todo nas tarefas de reconstrución e nas alternativas mentres non se poida circular por esa vía". Así o explicou Rueda este sábado na Coruña, onde participou na décimo cuarta edición do Encontro Médico, organizada polo Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña --celebrada no Paraninfo do Reitorado da Universidade dá Coruña--. O titular da Xunta lembrou que polo momento "non se pode acceder á zona, por tanto é difícil saber as causas aínda". Este venres, após visitar a zona, a propia ministra informaba os medios de que a investigación sobre as causas do colapso estarán en suspenso ata que poida accederse á zona, xa que a inestabilidade da infraestrutura impide por razóns de seguridade actuar sobre o terreo ante o risco de prodúzase un terceiro derrube.

A este respecto, e tendo en conta que o viaduto sufriu o derrube de dous dos seus vans en menos de dez días, Rueda confirmou que na reunión tamén se abordou a posibilidade de "derrubar" a parte que queda en pé. "Se realmente vaise a caer, o máis rápido sería tiralo", comentou, sinalando que se trata dunha proposta.

Polo momento, insistiu, o Goberno pediu "esperar uns días máis" para avaliar a situación, unha postura defendida pola propia Raquel Sánchez. En canto aos prazos de reconstrución, o presidente do Goberno galego comentou que "todo parece indicar que serán meses". "Queremos que nolo concreten para empezar a traballar canto antes nas alternativas porque hai moitos transportes, sobre todo especiais, que se están vendo afectados", sinalou.