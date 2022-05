Rueda, Pontón y Formoso confían en poder consensuar una agenda común

Galicia tiene encima de la mesa temas muy importantes a los que debe hacer frente durante los próximos meses y tanto la Xunta como los partidos que forman la oposición parecen ser conscientes de que no es momento para discusiones estériles, sino de sentarse e intentar ofrecer soluciones a la ciudadanía.

En esta línea, tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como los líderes de BNG y PSdeG, Ana Pontón y Valentín González Formoso, respectivamente, manifestaron su buena disposición a consensuar durante la reunión que mantendrán el próximo 6 de junio una agenda común en la que se incluyan asuntos como la sanidad o la atención a los mayores o el reparto de los fondos europeos, entre otros puntos.

Espíritu constructivo, aunque con algunos deberes. Por una parte, Ana Pontón urgió al mandatario a que clarifique antes de la cita cuáles van a ser los temas a tratar para el que sea más productiva, aclarando que el Bloque no marca “condiciones previas”. Por otra, los socialistas advierten “que no se pretenda utilizar a la oposición como ariete contra La Moncloa”.

PRIMARIA O NEXT GENERATION, PRIORIDADES. “Lo que espero es que en algún asunto seamos capaces de tener alguna postura conjunta y que se la pueda trasladar al presidente del Gobierno cuando me reciba, en asuntos fundamentales como las medidas que hay que adoptar desde el Gobierno central respecto a Atención Primaria o medidas que tienen que ver con un reparto equitativo y justo de los fondos Next Generation”, subrayó este lunes el presidente de la Xunta.

Así, Rueda lamentó que hay proyectos “muy importantes” para la Comunidad que podrían quedarse fuera de dichas ayudas, mientras que en otras regiones de España el Gobierno está anunciando inversiones a cargo de los fondos europeos.

En declaraciones a los medios desde Padrón, afirmó que pretende que sea una conversación para exponer las propuestas de la Xunta y para escuchar las propuestas de la oposición con el objetivo de poder alcanzar consensos. También pretender tratar la llegada del AVE a más ciudades gallegas, las medidas necesarias para hacer frente a la inflación o una bajada de impuestos. “Los voy a escuchar y creo que es muy importante llevar una postura común de Galicia frente a reivindicaciones necesarias”, sentenció.

A mayores, Rueda aseguró que el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, no respondió todavía a su carta, enviada hace una semana, pero espera que “en pocos días” se fije una fecha para mantener una reunión. Si finalmente, puntualizó, el encuentro con el presidente del Gobierno se produce antes de la cita con los líderes de la oposición gallega, lo que hará será transmitirles a ellos sus palabras.

Habla la oposición. De su lado, la nacionalista Ana Pontón acudirá al encuentro con Rueda con una serie de asuntos “prioritarios” en agenda entre los que destacó el aumento de las pensiones para hacer frente a la crisis de precios, la reforma del sistema de cuidados a las personas mayores, la paralización del “boom eólico” y la puesta en marcha de un plan para sacar “del colapso” la atención primaria. La líder del Bloque irá con voluntad de “solucionar los problemas del país”, subrayó, recalcando no tener todavía constancia de la reunión forma oficial y asegurando sólo saber de la voluntad de Rueda a través de los medios de comunicación.

Mientras, desde las filas del PSdeG, que valoró de forma positiva esta convocatoria, enfatizando la importancia de que gobierno y oposición hablen “de lo que a la ciudadanía le preocupa”, Formoso consideró “muy necesario” abordar el “colapso sanitario” que –asegura– está viviendo el sistema gallego, mencionado igualmente la necesidad de “proteger” los servicios para la tercera edad con un nuevo modelo de residencias y más inspecciones en los centros.