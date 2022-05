Rueda rechaza las etiquetas: “El PP no es el partido de los viejos”

Cuando un partido obtiene cuatro mayorías absolutas consecutivas en las urnas está claro que una de las claves es aglutinar en torno a sus siglas a grandes segmentos de población, más allá de afiliados y simpatizantes. Unos resultados como los que obtuvo Alberto Núñez Feijóo en Galicia serían “imposibles” sin el apoyo de los más jóvenes.

Así lo defendió este miércoles Alfonso Rueda, quien será nuevo líder de los del charrán tras el congreso extraordinario que se celebrará en Pontevedra los días 21 y 22 de mayo. Durante un acto con Nuevas Generaciones (NNGG), el también candidato a presidente de la Xunta – que con total probabilidad tomará posesión el 14 de mayo–, cargó contra formciones que buscan “patrimonializar” a la juventud subrayando un mensaje: que el PPdeG “no es el partido de los viejos”.

“Tengo aquí unas notas con que hay que decir que no somos el partido de los viejos. Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Primero, ¡qué poco respeto a los viejos! ¿Qué pasa, que dependiendo de la edad que tengas vale más lo que pienses? Y qué poco respeto a los jóvenes que nos votan”, espetó Rueda, en una cita celebrada en Santiago dentro de su campaña interna.

Durante su intervención, Rueda subrayó que “sería imposible” haber logrado cuatro mayorías absolutas consecutivas, con Feijóo al frente, sin el apoyo de los más jóvenes en el Comunidad. “Y vamos a por la quinta”, señaló, antes de pedir “ayuda” para ello y también para que el nuevo líder del PP a nivel nacional pueda llegar a La Moncloa, toda vez que las encuestas apuntan, dijo, a un “cambio” en el ámbito nacional.

Tras el discurso del líder de NNGG en Galicia, Adrián Pardo, quien le entregó el carné honorífico de la formación, Alfonso Rueda aprovechó para destacar lo “imprescindible” que resulta la organización juvenil para el trabajo diario de los populares y la movilización.

Él, indicó, lo sabe bien porque formó parte de la organización juvenil, aunque bromeó con que no pegó “ni un solo cartel” porque en su época, aseguró, “ya no se pegaban carteles”. “Pero fuera de eso” afirmó que hizo “de todo”. Algo que sigue ocurriendo, añadió, porque el Partido Popular siempre recurre a NNGG, con casi 2.000 afiliados en Galicia, para movilizarse o participar en actos.

De esa época, el pontevedrés afirmado que no le gustaba cómo se “encasillaba” a los jóvenes del PPdeG. “Nos querían identificar con una imagen en la que yo no me reconocía para nada”, reivindicó, antes de instar a los miembros de Nuevas Generaciones a defender los ideales del partido en los que todos se “reconocen”, pero sin aceptar “etiquetas”, que él también rechaza como líder.

“Quiero seguir contando con vuestra ayuda. A partir de ahí, que cada uno piense como quiera, que opine como quiera, que ame como quiera y que rece lo que le guste, que rece a quien quiera y como quiera. A mí eso me da exactamente igual”, proclamó el próximo presidente del partido y de la Xunta, en medio de un fuerte aplauso.