Rueda traslada el cariño de los gallegos al rey y le emplaza a venir el 25 de julio

··· La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, también lamentó este viernes que, más de 50 días después de solicitar una reunión con el presidente del Gobierno, Rueda continúe sin ser recibido. “Sánchez no escucha a Galicia”, valoró. “Queda claro que no estamos entre sus prioridades”, reiteró Prado que cree que “no es de recibo que el presidente del Gobierno trate mucho más amablemente a los líderes internacionales que a los líderes de sus propias comunidades. “La Moncloa no deja de ser un plató de televisión para Sánchez, un actor que ejerce un papel de antagonista con Galicia y con los gallegos” que sufren su “desprecio continuado que viene derivado, probablemente, de que cuando los gallegos tienen que elegir, no eligen al Partido Socialista”.