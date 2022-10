Rueda y Jácome exhiben cordialidad en Ourense pero con pocos acuerdos

··· Tras el encuentro, el PP en Ourense lamentó la “precaria imagen institucional” mostrada por Jácome en la reunión con Rueda, “en contraposición al compromiso” del titular del Ejecutivo con la ciudad. Al finalizar la reunión, la portavoz municipal del grupo popular, Flora Moure, lamentó que el alcalde tan sólo haya presentado “propuestas verbales, ocurrencias e ideas sin fundamento técnico”, en temas como el parque acuático termal o los autobuses, que no cuentan con “ningún documento ni proyecto riguroso”. Para los populares “repetir constantemente que Ourense es la cenicienta no es sinónimo de cooperación institucional. La colaboración debe impulsarse con una planificación seria y no verse reducida a una retahíla de reproches y clichés”, esgrimió Moure, quien defendió la necesidad de que Ourense tenga “un proyecto de ciudad serio y cabal. En este sentido, remarcó que “lo más positivo” fue constatar “una vez más” que la Xunta mostró su apoyo para defender los intereses generales de los ourensanos.