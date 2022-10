Rueda y Pontón se enzarzan con el Alvia a cuenta de políticas partidistas

No podía ser de otra manera y todos en el Hórreo daban por descontado que la mitad de la oposición en la Cámara gallega no dejaría pasar la ocasión de plantear un tema relacionado con el accidente del Alvia en la curva de Angrois y la inacción política de los gobiernos de España antes y después del siniestro. Tampoco había dudas en que el Bloque Nacionalista Galego sacaría el tema, el PPdeG se vería obligado a responder y erl PSdeG guardaría silencio, como si la cosa no fuera con ellos.

El guión se cumplió a rajatabla y la segunda sesión del pleno que se celebra en el Parlamento de Galicia arrancío marcada por el inicio, este mismo miércoles, del juicio por el accidente ferroviario más grave de la democracia española: el del tren Alvia que hace nueve años y más de dos meses provocó 80 muertos y 145 heridos en Santiago.

De entrada y en el debate, tanto la líder del BNG, Ana Pontón, como el presidente gallego, Alfonso Rueda, han defendido que quieren “justicia” para las víctimas del siniestro, pero sin ahorrar en descalificaciones mutuas: el dirigente popular ha acusado a la nacionalista de hacer un uso “partidista” del siniestro, y esta ha replicado que “partidistas” son las acciones de PP y PSOE para “vetar” que se investigase lo ocurrido.

Tras una primera intervención del portavoz parlamentario del PSdeG, Luís Álvarez, en la sesión de control al presidente, en la que no hizo ninguna referencia al juicio, la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha arrancado su primer turno de debate con un mensaje de “apoyo y solidaridad” a las víctimas, “aún a la espera de conocer la verdad y recibir justicia” nueve años después.

Al tiempo, ha cargado contra el “veto” del PPdeG y del PSdeG a que la Cámara autonómica “investigue el más terrible accidente ferroviario” que se ha vivido en Galicia, y ha afeado que los exministros de Fomento Ana Pastor (PP) y José Blanco (PSOE) “no asumiesen sus responsabilidades”.

Pontón ha remarcado los avances que se produjeron en el ámbito europeo gracias a la labor de las víctimas y “de la mano” de su eurodiputada Ana Miranda, antes de garantizar que el Bloque “siempre va a estar” con los afectados, así como con sus demandas de “justicia y reparación”. Enfrente, ha situado a una Xunta que estaría más preocupada por “tapar” lo ocurido que por “conocer la verdad”.

Por su parte, Alfonso Rueda ha respondido a la portavoz nacionalista que tanto él como su Ejecutivo no desean otra cosa más que “que se haga justicia”. “Estamos deseando que se haga justicia”, ha subrayado, al tiempo que ha reivindicado el “esfuerzo” de invertir un millón de euros para la organización del juicio, con el único objetivo de que “salga bien”.

Más allá de eso, ha reprochado al Bloque que utilice el siniestro ferroviario para “hacer política partidista”, a lo que Pontón ha respondido que “política partidista” es “vetar” la comisión de investigación o que Pastor “maniobrase” para tratar de impedir que se publicase el informe de la Agencia Ferroviaria Europea crítico con la investigación oficial realizada por España sobre el siniestro del Alvia.

ACOMPAÑAR A LAS VÍCTIMAS. La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, estuvo en el Gaiás donde afirmó que “hoxe é un día de acompañar ás vítimas do accidente do Alvia, e no BNG levamos 9 anos ao seu carón”, al tiempo que manifestaba su solidaridad con ellas y el apoyo a las reivindicaciones ´ya que “levan todo este tempo pedindo ser escoitadas, pedindo xustiza e pedindo unha investigación independente”.

A pesar de lo dicho Ana Miranda no perdió la ocasión de referirse a las diferencias recordando que “hoxe tamén é un día para salientar a diferencia que existe entre PP-PSOE e BNG: nós estamos aquí ao carón das vítimas mentres PP e PSOE non só non estiveron acompañándoas, senón que estiveron tapando a verdade e impedindo desde os seus gobernos que houbera unha investigación independente”. An Miranda estuvo acompañada en todo momento por la concejala de Santiago, Goretti Sanmartín, junto a la plataforma de víctimas.