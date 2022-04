S.O.S. a 610.000 gallegos: su X solidaria en el IRPF no les cuesta nada y ayudará mucho

Es un mensaje que hay que repetir por activa y por pasiva, para que siga ganando adeptos cada año y llegue el momento en que no sea necesario volver a lanzarlo: marcar la X Solidaria en la declaración del IRPF, cuya campaña 2021 se acaba de iniciar, no implica pagar más impuestos o que se reduzca la devolución que corresponda. Ni cuesta un euro al contribuyente, ni resta un céntimo a lo que le toca si hay reintegro.

Por eso un año más, coincidiendo con la apertura del proceso para cumplir con el fisco, las ONG gallegas representadas por EAPN Galicia, Cermi Galicia y la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, lanzan de nuevo un S.O.S., más ahora en estos tiempos de crisis y reducción de ingresos fiscales que se ve acentuada por los últimos coletazos de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, para que no quede una casilla 106 en el borrador del impuesto, la correspondiente a ‘Actividades de Interés General consideradas de Interés Social’, la conocida como X solidaria.

En un día lluvioso, primero cobijados, primero cobijados en la sede de Campus Stellae en la Praza de Quintana, luego cuando escampó en las escaleras, voluntarios de las ONG dibujaron con sus carteles el lema “#EmerXencia Solidaria”, en un acto de presentación en el que desgranaron el manifiesto reivindicativo Patricia Blanco, tesorera de EAPN Galicia; Xesús Vilas, presidente da Plataforma pola Infancia de Galicia; y el del Cermi Galicia, Luciano Fernández. Destacaron la diversidad de los programas que se llevan a cabo, entre las que destacan la lucha contra la pobreza y el apoyo las personas con discapacidad o los más pequeños, con actividades y programas de atención temprana, de inserción laboral, de exclusión social, para la atención a mujeres en situación de violencia machista o actuaciones educativos.

Durante este año, gracias a los recursos recabados en el IRPF 2020, un total de 141 organizaciones sociales ejecutaron más de 500 proyectos que beneficiaron de forma directa a 105.000 personas, indirectamente a incontables.

Hay mucha gente que ya conoce que con ese 0,7 % de su recaudación del IRPF se puede hacer mucho, porcentaje acumulativo al 0,7 % de la casilla de la Iglesia. En la campaña anterior fueron 744.082 los contribuyentes gallegos que plantaron su X solidaria, 8.377 más que dos años antes, lo que permitió recaudar y poner a disposición de las ONG más de 19.635.000 €.

Pero hubo 610.363 contribuyentes gallegos que no lo hicieron, de ellos 115.649 sí la de la Iglesia. Otros 494.714 ninguna. Dejaron así casi trece millones en manos de Hacienda, cuando se podían haber superado 32,5 millones de uso directo donde más lo necesita la sociedad. Así que el mensaje a los contribuyentes o a las gestorías y bancos que realizan las declaraciones de la Renta no puede ser otro: que no quede una X solidaria sin rubricar en el borrador, asegurándose de ello.