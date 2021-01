S.O.S. desde Ferrolterra ante la fuga de industrias

Cuatro son las cuestiones que el BNG considera urgentes en Ferrolterra: Endesa, Navantia, Siemens-Gamesa y la ría, destacó la portavoz nacional, Ana Pontón. Sobre la térmica de As Pontes, reprochó al Gobierno central y a la Xunta que no tuviesen alternativa ante la posibilidad de que Endesa confirmase el cierre alegando la inviabilidad del uso de biocombustibles, como así ha sido. “Hay que buscar proyectos alternativos con cargo a los fondos de transición energética y a los fondos europeos de recuperación”, indicó Pontón. Igualmente, propuso que los 1.400 MW que quedan libres propiedad de Red Eléctrica Española se adjudiquen poniendo como condición la creación de empleo. No son de Endesa. “Tirar la toalla no es una opción”, argumenta la formación frentista.

En cuanto a Navantia, el Bloque defiende poner en marcha cuanto antes un complejo integral de construcción naval que le permita entrar de lleno en los contratos en el sector civil. La comarca cuenta, según el BNG, con el personal cualificado y con las infraestructuras, tan solo falta el compromiso político para llevar a cabo “una auténtica diversificación industrial”.

La formación nacionalista ve posible impedir la deslocalización de Siemens-Gamesa si los partidos estatales dejan de boicotear las iniciativas del BNG para que las autorizaciones de nuevos parques eólicos se vinculen a proyectos industriales que generen riqueza y empleo, estableciendo que una parte de los componentes deben fabricarse en Galicia.

Para paliar la situación de “colapso” de la ría, con una producción que apenas supone el 10 % de la que existía hace sólo diez años, el BNG ha presentado el proyecto de recuperación ambiental y productiva de las rías gallegas, entre ellas la de Ferrol, con una inversión de 1.096 millones de euros financiables con los fondos de recuperación europeos. “Una oportunidad que ni esta comarca, ni Galicia debe dejar pasar para la regeneración integral de sus rías, un sector estratégico en términos económicos y sociales”, apunta el Bloque..