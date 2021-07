Sanidade cifra en el 40% el nivel de presencialidad en la Atención Primaria

Santiago. La portavoz de Sanidade del BNG, Montse Castro, criticó que la directora xeral en comisión hiciese “unha recompilación do que leva anunciado a Consellería”, pero sin anunciar “ningunha medida que permita sacar á Atención Primaria do pozo no que se atopa”.

Prado criticó que la Xunta siga haciendo diagnósticos de la situación en vez de actuar, para revertir una situación en la que hay “masificación das consultas, cupos desbordados, redución de profesionais e ausencia de substitucións, listas de espera de ata dúas semanas...”

Además, señaló que “o que vostede formula no son propostas cribles porque, ademais de que xa están anunciadas, carecen dos compromisos precisos para facelas efectivas”.

Por eso, la diputada nacionlista reclamó “un compromiso de orzamento, de calendario de implantación, e de cambios lexislativos nos casos nos que son necesarios”. Apostó por la creación “xa no inmediato” de nuevos equipos multidisciplinares.