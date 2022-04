Sanidade mantén a recomendación de usar máscara en interior, tamén en centros educativos

A Consellería de Sanidade aposta por manter en Galicia a recomendación de usar máscara en interiores unha vez que elimine o Goberno central a súa obrigatoriedade desde este mércores, tamén en centros educativos. Así o afirmou este luns o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en declaracións aos medios nunha visita ao Hospital Psiquiátrico O Rebullón en Mos (Pontevedra), quen avogou por esperar o texto que se aprobe este martes e se publique o mércores co fin de "ver exactamente o que contén". "Nós a información que temos do último Consello Interterritorial é que pasa de ser obrigatorio a ser recomendación, por tanto nós na mesma liña estamos, de manter esa recomendación nos interiores, pero sen ese carácter obrigatorio", explicou Comesaña. "Especialmente no ámbito educativo", indicou o conselleiro, a Xunta está "pendente" do que o Ministerio de Sanidade e de Educación "modifiquen ou deixen sen efecto para ver como se manexa" o uso da máscara. "De entrada a nosa proposta a partir do mércores é deixar de facelas obrigatorias e que quede no ámbito da recomendación", afirmou o conselleiro. "Ese é o escenario no que nos movemos: pasar dese carácter obrigatorio a recomendación", sentenciou.

Respecto diso, o conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, a preguntas dos medios nun acto en Santiago de Compostela este luns sobre as medidas que rexerán nos colexios galegos, que este martes retomarán a actividade lectiva, desde este mércores 20 de abril cando está previsto que entre en vigor a retirada de máscara en interiores, salvo excepcións, apostou por "esperar a ver o que di o texto definitivo para, a partir de aí, avaliar". "Estamos afeitos, no ámbito educativo, a que os textos, ata que estean publicados, non se pode fiar un deles", dixo Román Rodríguez, para pór como exemplo o borrador dos currículos escolares. Respecto diso, o conselleiro de Educación explicou que o que se coñece "polos medios" é que "se suprime a obrigatoriedade de ter a máscara en interior, obviamente tamén nos centros educativos", e que "se mantén nuns espazos moi acoutados", como hospitais e residencias. Con todo, apostou por "ver que se escribe ao final e, a partir de aí, tomar medidas".

En todo caso, Rodríguez asegurou que a máscara "non é a única medida antiocovid" dos centros educativos e que, "en función de como evolucione esta situación e pensando sobre todo no curso que vén", a Xunta "axustará o resto de medidas" de cara a setembro. "Oxalá vaiamos cara á normalidade en todos os aspectos da nosa vida cotiá, tamén no ámbito educativo", sinalou.

RECOMENDACIÓNS. Sobre a retirada de máscaras en interiores, en declaracións a Europa Press, o médico adxunto do servizo de enfermidades infecciosas do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Álvaro Mena comentou que Galicia está preparada para dar o paso xa que a situación epidemiolóxica actual, con aumento de hospitalizados pola Covid-19, non ten "nada que ver con outros períodos de anos anteriores". "O recomendable é que a xente teña certo grao de prudencia", afirmou.

Por iso, o doutor Mena apela a que a retirada da máscara lévea a cabo a xente "cun certo sentido común", polo que apelou á "necesidade de autoprotección". Con respecto a espazos con alta concentración de persoas como os centros educativos, o doutor Mena apuntou que se trata de lugar con moita xente, pero matizou que en idade pediátrica a Covid non tivo un impacto grave. Por iso, ve "razoable" que "aos poucos se vaia retirando a máscara a nenos".

Como médico, considera que "non é necesario o uso de máscara en nenos", pero puntualiza que se deben protexer aos "vulnerables", xa sexa da Covid-19 como doutros virus. Sobre outros lugares, como universidades, Álvaro Mena indicou que "non ten sentido que unha persona porte máscara na universidade e na cafetaría --da mesma ou de fóra-- non sexa necesario". Por iso, insiste en que nunha aula non pode haber limitacións "que non existen na vida social" e no "día a día". Con todo, insistiu en coidar ás persoas vulnerables, como os pacientes en hospitais e residentes de centros sociosanitarios.

Deste xeito, apela a "actuar con sentido común" unha vez que o Goberno determine a retirada de máscara en interiores. Tras lembrar que as "normas hai que cumprilas", advirte de que "que se retire non quere dicir" que non "exista a posibilidade" de mantela no caso de que así se queira facer. Por iso, insta a ter "a información e tomar a decisión adecuada". "Se cren que o risco é alto pódense pór a máscara", sentenza.