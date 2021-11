Sanidade solicitó formalmente al Ministerio 64 nuevas plazas MIR para medicina familiar

El Pleno del Parlamento de este miércoles fue el escenario, de nuevo, de otra batalla dialéctica con la sanidad como trasfondo, más concretamente a cuenta de la situación de la Atención Primaria en Galicia. Ante una interpelación del Grupo Nacionalista en la Cámara gallega, preguntando al Gobierno gallego sobre su política en este campo, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, explicó las medidas que su departamento está poniendo en marcha, recriminando al BNG que ya las explicó en el mismo foro a finales de septiembre, así como durante su intervención hace menos de dos semanas para explicar los presupuestos de su departamento.

La diputada del BNG Montse Prado, al comienzo de su intervención, había reclamado directamente saber qué alternativas va a dar la Xunta ante la escasez de facultativos, como solucionará la sobrecarga horaria que están sufriendo los médicos de Primaria, recordó las denuncias de los colegios médicos ante el nuevo sistema de gestión de las demandas de cita en los centros de salud y calificó la situación actual del sistema como “a un pasiño do colapso xeneralizado”.

En su respuesta, Comesaña hizo un repaso de las medidas puestas en marcha hasta el momento, incluyendo reuniones con colectivos y profesionales para saber sus demandas y propuestas de soluciones, entre las que destacó el Plan de Atención Primaria o la recuperación de la actividad del Consello de Primaria. En cuanto al déficit de personal, indicó que el Plan incluye 331 plazas más, que los Presupuestos de Sanidade para este año incluyen más de 100 para farmecéuticos y enfermeros y que Galicia ya envió la documentación necesaria para demandar al Ministerio 64 nuevas plazar MIR para formación en medicina familiar y comunitaria. Así, se pasaría de las 142 actuales a 206 y la Xunta pretende que salgan las nuevas plazas ya en la convocatoria de este año.

El conselleiro indicó que “esperamos que o Ministerio de Sanidad atenda a petición de Galicia, xa que deste modo permitirán acortar os tempos de cara a solucionar o déficit de persoal, que é un problema común a todos os sistemas de saúde” das comunidades, como se pudo comprobar en el Consejo Interterritorial celebrado en Canarias, en el que Galicia solicitó que se modificara la normativa que regula la acreditación de plazas, dijo Comesaña.

Por su parte, Prado acusó a la Xunta y al PP de tener una estrategia o joja de ruta de “engorde da sanidade privada” asegurando que el presupuesto del departamento es menor en el caso de Primaria. “Recortan aínda máis o orzamento destinado á Atención Primaria, cando xa estamos á cola de todo o Estado, tan só o 12% do orzamento, máis de 2 puntos menos que a media: non só non se aproxima ao 25% que aconsellan todos os estudos, senón que se afasta”, alertó la diputada del BNG.

Ante eso, el titular de Sanidade le reprochó que traslade una imagen “falsa” sobre la Atención Primaria para “aumentar, ou intentarlo, a súa carteira de votos”. Sobre la sanidad privada dijo que los conciertos están “por debaixo do 5 %” , una cifra inferior a “outras etapas”, e insistió en que hay 99,7 millones más en 2022 que en 2009 para recursos humanos, 6,2 más para bienes y servicios, y 123 millones menos para receta farmacéutica. ”Vostedes gastaban máis en receitas”, recriminó a los nacionalistas en referencia al Gobierno bipartito de la Xunta, entre socialistas y nacionalistas.

Comesaña, además, aseguró que esta semana el “60 % das consultas en Primaria son presenciais”, y que el “70 % das citas se dan en menos de dous días, e os 90 % en menos de catro”, además de censura la actividad de la Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública, asegurando que “representa ao BNG e ao PSdeG”.