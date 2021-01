Se apaga el carbón en Galicia con el cierre de As Pontes

Santiago. Una mala noticia industrial más, y son demasiadas a lo largo de los últimos meses, sobre todo cuando psicológicamente y económicamente, el golpe llega en medio de esta pandemia. Y si es en Ferrolterra, peor aún, tras el anuncio de Siemens Gamesa de cierre en As Somozas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comentó desde su cuenta de Twitter que a Endesa “le sirve de excusa la transición energética errática que está realizando el Gobierno central”.

“La Xunta seguirá luchando para que As Pontes tenga un futuro digno”, garantizaba, indicando que la localidad, los operarios y camioneros “no merecen el cierre de la planta de Endesa, una decisión improvisada”.

La Consellería de Economía ya había enviado un comunicado que mostró la “más absoluta oposición a la decisión unilateral de Endesa”. Lamentaba que la tomase sin contar con el resto de integrantes de la mesa de trabajo que buscan soluciones para esta comarca. También aludían al caos que la transición energética de Moncloa trajo al sector. “No se puede consentir que adopte esta decisión transcendental para el futuro de esta comarca de forma unilateral”, señaló la nota. Prometían seguir de la mano de los trabajadores defendiendo sus empleos y colaborando como hasta ahora en la búsqueda de un futuro industrial que garantice la viabilidad de la planta.

Mientras, el BNG exigía una “reacción coordinada y decidida” del Estado y la Xunta para alcanzar un proyecto industrial alternativo de futuro para la comarca de Ferrolterra. “Exigimos soluciones y propuestas concretas y con partidas si Endesa cierra sin alternativas”, pidió el portavoz nacionalista de Industria, Ramón Fernández, que añadió que “aquí no hay transición energética ni hay nada, no se puede consentir”. J. C.