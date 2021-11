“Sería muy sorprendente que Ayuso no aspirase a presidir el PP en Madrid”

reflexión. Tras ser preguntado acerca de si ve legítimo que su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, opte a liderar el partido en la Comunidad, el titular de la Xunta y líder del PP gallego defendió que lo que sería “muy sorprendente” es que no aspirase a hacerlo y argumentó que lo “habitual” en el PP es que los presidentes autonómicos dirijan el partido en sus territorios. En todo caso, recordó que el congreso no está convocado y apeló al sosiego y a rebajar la tensión en el marco de la ‘batalla’ interna activada entre la presidenta madrileña y Génova. “El ruido no beneficia a nadie y mucho menos a los que lo generan. El ruido no beneficia al partido y me gustaría no participar de él”. “Sería bueno bajar el ruido y pensar que la única alternativa al Gobierno actual es la del PP, muy especialmente en la Comunidad de Madrid y otras”, aconsejó. e.p.