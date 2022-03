Siguen las protestas: centenares de camiones colapsan Lugo y aumenta el riesgo de desabastecimiento alimentario

Lugo. EFE/EP. Continúa el paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera pese la ayuda de 500 millones de euros anunciada por el Gobierno para compensar el alza del precio de los carburantes. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha alertado de que el paro está poniendo en riesgo el abastecimiento agroalimentario, mientras que el candidato a la Presidencia del PP y jefe del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido un plan de contingencia que incluya la intervención del Ejército, si es necesario, para establecer corredores seguros para alimentos perecederos. El Gobierno adquirió el lunes un compromiso con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que considera su único interlocutor válido del sector y del que la Plataforma no forma parte, para una reducción efectiva del precio del gasóleo para los transportistas que se aplicará a partir del 1 de abril. La Plataforma, sin embargo, sigue adelante con las movilizaciones porque ellos no han llegado a ningún acuerdo con el Gobierno y lo que han obtenido con otros interlocutores es, según ellos, “papel mojado”. Además, considera que se trata de “unas pocas migajas” ya que, ante unas pérdidas mensuales de 2.000 euros, una subvención de 170 euros al gasóleo no les evita seguir con “la misma problemática” que los ha llevado a parar.

Ganaderos de carne y leche, taxis y repartidores se suman a la marcha de Lugo. Cientos de camiones llegados desde diferentes puntos de Galicia e incluso de comunidades limítrofes, como Asturias, así como tractores -de ganaderos de carne y de leche-, camionetas de reparto y taxistas se han sumado este martes a la marcha lenta convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías que ha colapsado el centro de la ciudad de Lugo. Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno de Lugo, en la protesta están participando en torno a un millar de vehículos pero, a pesar de las retenciones que se formaron en el centro de la ciudad, no hubo que lamentar “incidentes”. Fuentes de la plataforma que ha convocado el paro en el sector del transporte informaron a EFE de que por la localidad de Rábade estuvieron “pasando camiones durante más de una hora” en dirección al polígono das Gándaras, en Lugo, punto de partida de la marcha que recorre varias calles del centro de la ciudad para regresar, de nuevo, a esa área industrial.

La marcha accedió a la Avenida da Coruña a través de la Ronda Norte y, desde allí, se dirigió hacia la Rolda da Muralla, la vía perimetral que rodea al monumento romano y que supone una de las principales arterias de comunicación de la ciudad. Posteriormente, a través de la Rúa Vilalba, accedió a la Avenida de Ramón Ferreiro, pasó por Salvador de Madariaga, Rúa Dinán, Hermanitas y San Roque para regresar a la Rolda da Muralla. Desde allí, volvió, por la Avenida da Coruña y la Ronda Norte, al punto de partida, en el Polígono das Gándaras.

Sergio, un camionero de Vilalba que está participando en la protesta, dijo que a la manifestación se han sumado compañeros de “Santiago, Ferrol, de toda la provincia de Lugo y de otros lugares de Galicia, incluso de Asturias”. Por su parte, José María, otro transportista lucense que también se ha sumado a la marcha, dijo que estos y otros actos de protesta tienen que servir para que el Gobierno deje de decir que son “una minoría de ultraderechistas”, porque está “intentando hacernos pasar por lo que no somos”.

“Aunque siempre puede haber algún vándalo”, recordó que hasta ahora “no hubo que lamentar ningún incidente de importancia. En Vilalba, el fin de semana pasado, había decenas de camiones, y no apareció rota ni una papelera. Ni un solo enfrentamiento con la Guardia Civil”. Asegura que ahora mismo los transportistas que se han sumado al paro están dispuesto a seguir hasta que consigan una solución para la difícil situación por la que está pasando el sector. “La gente, una vez que paró, está dispuesta a seguir hasta el final. Hasta que consigamos lo que pedimos”. Recordó, en ese sentido, que “no se trata solo de bajar el gasóleo unos céntimos”, porque eso sería “un caramelo para ahora, pero no la solución a los problemas reales que viene arrastrando el sector”.

Otro de los camioneros que viajó hasta Lugo con su vehículo para sumarse a la protesta afirmó que esta marcha es “una forma de reivindicarnos”, una manera de aclarar “que no somos una minoría como dicen, sino la mayoría del sector, los que hacemos el trabajo y a quienes están arruinando”, porque “con un gasto de 3.000 o 4.000 euros más al mes es imposible sobrevivir”.

Otro transportista se quejaba de que “nade aporte soluciones”, porque se le pide a los camioneros “que apliquen subidas a los cargadores, pero los cargadores dicen que es imposible”, de modo que se ven obligados a realizar “los mismos viajes por el mismo dinero”, a pesar de que costes se han disparado, “y así no se puede”. Uno de sus compañeros de protesta añadía que el Gobierno está “ofreciendo unas subvenciones que no solucionan el problema” y los transportistas “también tienen familia y también tienen que darles de comer a sus hijos”. A su juicio, lo que ha hecho hasta ahora el ejecutivo, al acusarlos de protagonizar un paro “politizado” es, en realidad, “escurrir el bulto”, para no asumir sus responsabilidades.

Por su parte, uno de los socios de Agromuralla que se acercó a Lugo con su tractor para sumarse a la protesta, afirmó que “no es una minoría” la que está protestando por los precios del gasóleo, porque “somos todos” los afectados por la subida de los carburantes y de la energía. “Estamos ayudando porque estamos todos en la misma situación. Todos los días estamos perdiendo dinero. Esto es insostenible”, apostilló este productor de leche.

Entre los manifestantes también había productores de carne, socios de Gandeiros Galegos da Suprema. Uno de ellos afirmaba que no tienen “otro remedio que salir a la calle” para defender su modo de vida, amenazado en este momento por una subida de los costes de producción que no pueden repercutir en el precio en origen. “Nos están pagando el kilo canal entre 4,50 y 4,60 euros el kilo, cuando el consumidor lo compra a 20 en el supermercado. En este momento, es inviable producir a menos de seis euros por kilo”, recordó.

El dispositivo de seguridad, coordinado por la Policía Nacional, estuvo integrado también por agentes de la Guardia Civil, de la Autonómica y de la Local. Según la Subdelegación del Gobierno, no hubo que lamentar “incidentes” en una protesta que, según los organizadores, superó todas las previsiones de participación. EFE

Ferroatlántica paraliza a súa actividade na fábrica de Arteixo. Ferroatlántica vese obrigada a paralizar a súa actividade este martes na súa fábrica de Sabón, no municipio coruñés de Arteixo, pola falta de materias primas a raíz do paro do transporte. En declaracións a Europa Press, o presidente do comité de empresa da planta de Sabón, Armando Platas, sinalou que un dos tres fornos tívose que parar na mañá deste martes, mentres que ocorrerá o mesmo cos outros dous ao longo da tarde. Segundo explica, esta situación débese a que non puido chegar materia prima, “fundamentalmente acha”, para o funcionamento da factoría. Descoñécese canto pode durar esta parada, pois seguirá “ata que se teña transporte, pero coa folga non se sabe”. “Tentouse que se escoltase algún camión até aquí, pero aínda non se conseguiu porque hai moita demanda”, explica.

Ferroglobe, produtor de silicio metal e ferroaliaxes participado nun 54% polo Grupo Villar Mir, anunciou o 10 de marzo que apagaba os fornos das súas tres fábricas de Ferroatlántica en España, as de Arteixo (Galicia), Boo de Guarnizo (Cantabria) e Monzón (Huesca), debido ao alto prezo da enerxía en España.

A actividade paralizouse nun principio para dous días, dependendo das medidas que aprobase o Goberno para paliar o impacto do prezo da enerxía en toda a industria electrointensiva do país. A aplicación dun Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) non se puxo sobre a mesa, pero os axentes sociais aseguraron que o prezo ao que a electricidade chegara facía “totalmente insustentable” continuar coa actividade. A guerra en Ucraína agravou a situación, aínda que se trata dun problema que a industria leva anos arrastrando debido ao alto prezo da electricidade en España. De feito, Ferroglobe e as súas fábricas de Ferroatlántica xa tiveron que aplicar en xaneiro certas medidas de axuste para adaptar a actividade ás horas máis baratas ou o peche de determinados fornos.

O PARO “PARALIZA CADA VEZ MÁIS EMPRESAS”. Pola súa banda, a Cámara de Comercio de Santiago informou este martes de que “constata” que o paro patronal do transporte “paraliza a actividade de cada vez máis empresas”. A Cámara demandas aos poderes públicos que adopten, “con carácter inmediato”, as mesmas medidas de baixadas de impostos aos carburantes ou de compensación de gastos, “como fixeron xa os gobernos de Austria, Portugal, Italia ou Francia”.

La Xunta advierte de que “puede haber riesgo de desabastecimiento” de carne ante la “parálisis” de mataderos. El conselleiro de Medio Rural, José González, advierte de que, “con claridad, puede haber riesgo de desabastecimiento” de carne en Galicia por el paro del transporte, que ha provocado la “parálisis” de mataderos. En declaraciones a Europa Press este martes antes de reunirse en Santiago con representantes del sector cárnico, el conselleiro ha reclamado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que entable, “de modo inmediato”, diálogo con la plataforma convocante del paro de transportes, ya que la “parálisis de mataderos está dificultando la salida de animales” y provoca “problemas en granjas”. Asimismo, González reclama al delegado del Gobierno la necesidad de establecer “corredores seguros” para “garantizar que lleguen los piensos a explotaciones y se pueda sacar mercancía de mataderos”, así como con la producción lechera. Avisa de que “cada vez se está complicando más el tema” y del riesgo de “colapso” del que este mismo martes ha alertado el consejero delegado de Grupo Lactalis en España, Ignacio Elola.

En este sentido, insiste en resolver esta problemática “por la vía del diálogo”, de manera que se hable con los manifestantes, “con la gente que está en los piquetes”. Dice respetar las demandas de los transportistas, pues son pequeños y medianos que están “ahogados” por el precio de los combustible, “pero quien tiene que desbloquear esta situación de modo inmediato es el Gobierno central”. Igualmente, recuerda que es “obligación de todo” cumplir con la ley de cadena alimentaria. En breve, se presentará un informe que constata la venta por debajo de costes de producción de “todo” el sector cárnico en Galicia, al igual que ocurre con el lácteo.

CONCENTRACIÓN DE PRODUCTORES DE A LIMIA. En otro orden de cosas, productores de la comarca de A Limia han secundado este martes una concentración celebrada en Xinzo (Ourense), en la que se ha demandado medidas a las administraciones en apoyo del sector. Esta protesta ha sido convocada por la Asociación de Productores da Pataca, Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas, Federación Rural Galega, Unións Agrarias y la Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia (Adegal).

Entre la veintena de medidas que reclaman a la Xunta y Gobierno central, se requiere un gasóleo profesional libre de impuestos para explotaciones, condonación de pagos a la Seguridad Social, flexibilización de la PAC en esta campaña y bonificación de la energía en las comunidades de regantes. EUROPA PRESS

Más del 70% de la flota continúa amarrada este martes. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de Burela (Lugo), Basilio Otero, estima que “más del 70%” de la flota en España sigue “amarrada” este martes, que llega al 80% en algunos puntos, pues “hay diferentes incidencias en función de la zona”. Una jornada en la que la venta en lonjas gallegas ha sido escasa en comparación con lo habitual. Así, ha desgranado que “en el golfo de Cádiz y el Mediterráneo está prácticamente amarrada la totalidad de la flota, en Rías Baixas también, y en el Cantábrico está parado todo el cerco, la pesca de arrastre y una parte pequeña de bajura”. Otero calcula que, en función “del tamaño del barco, desde cinco metros a 30”, las pérdidas por día de amarre pueden ir “desde los 400 euros hasta los 10.000” de una embarcación más grande. “Estamos en una época importante para arrastre con la caballa, también para artes menores, y las pérdidas, desde luego, son abundantes”, ha lamentado el patrón burelés.

De tal forma, Basilio Otero fía liga la salida al conflicto, por los altos costes del gasóleo, a una reunión que mantendrá este miércoles, 23 de marzo, el sector con el ministro de Pesca, Luis Planas. El presidente de la Federación ha subrayado que, tras la reunión de los ministros de la UE, Luís Planas “dijo que había sacado 64,5 millones de euros”. “Nosotros nos quedamos preocupados porque son 64,5 millones para la agricultura y la pesca, y no se hasta dónde puede dar”. “Nosotros nos fijamos en los vecinos portugueses o franceses que pusieron en marcha medidas desde la semana pasada, medidas inmediatas como es rebajar el precio del gasoil en el caso de Francia en 35 céntimos por litro. A ver lo que nos dice mañana el ministro, le damos un voto de confianza”, ha concluido el presidente de la Federación Nacional de Cofradías.

ESCASAS VENTAS EN LONJAS. Por su parte, el presidente de la Asociación de Mayoristas Exportadores de Pescados y Mariscos de A Coruña, Ramón Barba, explica que este martes en la lonja coruñesa se ha vendido alrededor de un 5% de lo habitual, en una jornada en la que tan solo ha habido pesca de litoral. En declaraciones a Europa Press, Barba explica que hay “muy poco” género, que ha ido a parar al mercado local de A Coruña: la plaza, pescaderías y minoristas. Mientras la mayor parte de la flota permanece amarrada, se aguarda que en un par de días pueda haber descarga de flota de altura, si bien continúa el “conflicto” para poder mover esa mercancía al estar “enquistado” el paro del transporte.

PESCADERÍAS ABASTECIDAS, PERO CON MENOR VARIEDAD. La Federación que representa a las pescaderías tradicionales (Fedepesca) informa de que las pescaderías tradicionales españolas, en términos generales, “siguen correctamente abastecidas, aunque con menor variedad de productos”. Al respecto, se estima que “ha llegado a lonjas y mercas de todo el país un 70% de la cantidad de producto que suele ser habitual, sin embargo, las pescaderías siguen correctamente abastecidas”, aunque los precios de abastecimiento han subido. Desde algunos puntos de España, los minoristas indican que se ha reducido la oferta del pescado de costa y menudo. Al paro de los transportistas autónomos se suma desde el lunes el paro de algunas flotas pesqueras y en puertos como el de A Coruña casi no ha habido actividad. El sector de las pescaderías confían en que pueda haber un “entendimiento entre las partes” en la reunión de este miércoles con el ministro Planas. EUROPA PRESS

AFECTADOS LOS CONCESIONARIOS DE AUTOMOCIÓN. La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha alertado en un comunicado de que el paro del transporte, que supera ya la semana de duración, está interfiriendo en su actividad, sobre todo en lo referente al suministro de piezas, y está agudizando el retraso generalizado en el aprovisionamiento de vehículos. “Esta situación representa una nueva amenaza en la recuperación del mercado de la automoción, muy afectado ya por la falta de stock y por la incertidumbre del consumidor”, han afirmado desde la organización.

La organización ha señalado que el paro de los transportistas “es legítimo”, aunque ha señalado que “urge un acuerdo” que frene el deterioro del conflicto y su ya notable impacto en la actividad económica. El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, ha pedido también revertir el alto precio de los carburantes indispensables para sectores como el transporte, el pesquero o el agrícola, y que afecta “doblemente” a los concesionarios, tanto por la falta de piezas y de vehículos, como por el alto precio de los carburantes que está disuadiendo a muchas personas de cambiar de coche.

Asimismo, desde Faconauto se ha hecho hincapié en que el conflicto no es más que la consecuencia de las decisiones tomadas en los últimos años, por las que ha habido un aumento de los costes fiscales y laborales, cargando en exceso la cuenta de resultados de las pymes, lo que, en el contexto actual, no les permite soportar los costes para seguir siendo empresas competitivas. EUROPA PRESS