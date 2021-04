Sindicatos y patronal atan al fin un preacuerdo sobre el convenio del metal

por tres años. Después de varios meses de negociaciones, la patronal del metal de la provincia de Pontevedra –Asime, Atra e Instalectra– y los sindicatos UGT y CCOO sellaron por fin este martes un preacuerdo sobre el convenio colectivo del sector, cuya vigencia será de tres años –desde 2020 hasta 2022–. Un pacto en el que se contemplan incrementos salariales del 0,5 % en 2020, sin generar atrasos –únicamente a los efectos de actualizar las tablas–; del 1,75 % para 2021 sobre la tabla salarial de 2020; y del 1,75 % para 2022 sobre la tabla salarial del año previo.

El preacuerdo supone para la parte empresarial renunciar a la propuesta para permitir la entrada de ETT en las empresas; no obstante, sí se contempla que la indemnización de contratos eventuales se pague al finalizar el contrato y no mes a mes, como hasta ahora. Este documento no fue firmado por CIG –que considera que supone seguir “perdiendo derechos” y acusa a los otros sindicatos de “traición”–, pero al contar con el respaldo mayoritario de la parte sindical será de obligado cumplimiento desde que sea publicado en el boletín de la provincia . Después del acercamiento entre ambas partes, la huelga del metal prevista para el jueves queda desconvocada. ecg