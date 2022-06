Soben os ingresados por Covid en Galicia e a taxa de positividade dispárase até o 45%

SANTIAGO. EUROPA PRESS. Os pacientes hospitalizados pola Covid-19 en Galicia ascenden a 453, que supoñen 12 máis que a xornada anterior, mentres que os casos activos seguen en ascenso e sitúanse en 11.195, 228 máis, após rexistrarse 1.101 novos contaxios. Pola súa banda, a taxa de positividade sobe considerablemente e sitúase no 45,79% no conxunto da Comunidade galega. Segundo os datos actualizados este sábado pola Consellería de Sanidade, con rexistros até as 18,00 horas do venres, recollidos por Europa Press, mantéñense en 15 os pacientes en UCI pola Covid-19 en Galicia e soben a 438 os hospitalizados noutras unidades --12 máis--.

Por áreas sanitarias, a presión hospitalaria só alíviase en dúas do sete: en Lugo baixan a 55 os pacientes en planta --catro menos-- e mantense un en críticos; e en Vigo, aínda que soben a tres os hospitalizados en UCI --uno máis--, baixan a 83 os de unidades convencionais --dúas menos--. Doutra banda, en Ourense mantéñense dous pacientes Covid en UCI pero ascenden a 70 os hospitalizados noutras unidades --seis máis--; mentres que na de Pontevedra e O Salnés seguen catro en críticos e soben a 60 os doutras unidades --uno máis--. Polo seu lado, a área de Ferrol mantense como a única sen hospitalizados pola Covid-19 en UCI e rexistra 23 pacientes ingresados noutras unidades --uno máis--. Mentres, na de Santiago e Barbanza continúa un en críticos e 55 noutras unidades --sete máis--. Na área da Coruña e Cee báixanse a catro os hospitalizados pola Covid-19 en UCI --uno menos-- e hai 92 noutras unidades --dúas máis--.

CASOS EN AUMENTO. Desde este pasado martes os casos activos seguen en aumento por quinta xornada consecutiva e alcanzan os 11.195, que implican 228 máis que o día anterior, ao haber máis contaxios (1.101) que altas (870), ao que se engaden tres falecidos. O ascenso é xeneralizado no sete áreas sanitarias galegas, coa de Lugo con maior incremento (+55), seguida da de Vigo (+49), A Coruña (+41), Ferrol (+33), Pontevedra (+28), Ourense (+18) e Santiago (+2). Así, a área da Coruña e Cee colócase con máis casos activos, con 2.391, seguida da de Vigo, con 2.358; Santiago e Barbanza, con 1.802; Ourense, con 1.453 e Pontevedra e O Salnés, con 1.314; e Lugo, con 1.249; mentres que por baixo do milleiro mantense só a de Ferrol, con 613. Segundo o último informe actualizado polo Ministerio de Sanidade este pasado martes, 14 de xuño, adaptado ao novo sistema de vixilancia da Covid-19 centrado en poboación vulnerable, a incidencia acumulada a 14 días en Galicia en maiores de 60 anos aumentou a 726,20 casos por 100.000 habitantes, mentres que a media nacional subiu a 589,82. Na Comunidade galega a incidencia no grupo de idade de 60 a 69 anos ascendeu a 14 días a 682,73 casos por 100.000 habitantes; no de 70 a 79 anos a 723,51; e no de maiores de 80 anos subiu a 794,35.

CONTAXIOS. Os contaxios na última xornada sitúanse en 1.101, 14 máis que os 1.087 do venres, após comezar esta semana con 482 novos casos de Covid-19 abertos nas últimas 24 horas. Co novo protocolo xa non se contabilizan os autotest positivos e non se fan probas de diagnóstico a poboación en xeral, salvo á vulnerable. Por tanto, os contaxiados ascenden en Galicia a 632.399, dos cales 142.634 corresponden á área de Vigo; 130.952 á da Coruña e Cee; 100.575, á de Santiago e Barbanza; 77.166 á de Ourense; 72.207, á de Pontevedra e O Salnés; 69.522 á de Lugo; e 38.450, á de Ferrol.

Este venres pasado realizáronse 1.042 PCR en Galicia, que elevan a 3.921.518 as probas deste tipo feitas desde o inicio desta pandemia, e 2.071 test de antígenos, que supoñen 1.797.545 feitos na Comunidade galega desde o comezo desta crise sanitaria, o que implica 3.113 entre ambas. E a taxa de positividad --número de PCR positivas por cada 100 realizadas-- increméntase considerablemente, alcanzando o 45,79% desde o 38,3 por cento da xornada anterior. Arrincou a semana no 30,42%. Así, mantense por encima do 5% que marca a OMS para dar por controlada a pandemia.

FALECIDOS E CURADOS. As vítimas da pandemia da Covid-19 en Galicia rexistradas na web do Sergas ascenden 3.553 despois de notificar a Consellería de Sanidade este sábado tres falecementos de pacientes con patoloxías previas. Un dos óbitos rexistrouse o 14 de xuño e corresponde a unha muller de 84 anos da área sanitaria da Coruña; outro, do día 15, doutra muller de 84 anos en Ferrol; e o último, do día 16, foi un home de 90 anos na área sanitaria de Lugo. Mentres, desde o inicio desta crise sanitaria 617.724 persoas curáronse da Covid-19 na Comunidade galega, despois de recibir o alta outras 870 na xornada anterior.