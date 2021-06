Solicitan 24 años al ver “acreditado” que quiso matar a su ex y a su hijo

Pontevedra. El Ministerio Público ha ratificado la condena de 24 años que solicita para el vecino de Ponteareas que habría intentado quitarle la vida a su ex mujer y a su hijo, destacando que está “claramente acreditado” que es el autor de los siguientes delitos: asesinato en grado de tentativa cometido contra su ex esposa, homicidio en grado de tentativa contra su hijo y quebrantamiento de condena, ya que tenía una orden de alejamiento sobre su ex cónyuge.

Así pues, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado este martes visto para sentencia este juicio, después de que la fiscal señalase que el testimonio del hijo de la víctima tiene “verosimilitud, ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación” que está, además, “reforzado” por la “innumerable” cuantía de pruebas que se han aportado a lo largo de la vista oral.

Las declaraciones de la expareja y del hijo se produjeron a puerta cerrada. La mujer sufre una amnesia parcial y solo recuerda que pidió auxilio porque le estaba pegando. En este sentido, los primeros acontecimientos denunciados se remontan al pasado 9 de enero de 2020, cuando el imputado había sido condenado por un delito de amenazas al decirle a su mujer que no iba a llegar viva a Navidades y que le iba a cortar el cuello. En consecuencia, el juzgado le prohibió acercarse a ella a menos de 100 metros.

SOLOS SEIS DÍAS DESPUÉS. Apenas seis días más tarde, se celebró la vista del divorcio que acordó que el domicilio familiar, una vivienda que había recibido el acusado en herencia, sería usado por cada uno de los cónyuges por un periodo alterno de seis meses. Esta medida le causó “gran malestar” como él mismo admitió en un bar del pueblo.

El imputado reconoció que ese día quebrantó una orden de alejamiento para acceder al domicilio familiar. Según su propio testimonio, dejó el coche apartado en un camino a 500 metros de la casa. “No quería que me viesen”, admitió. Al entrar en la vivienda saludó a su exmujer y a esta “le dio algo y se desmayó en el suelo”, afirmó ante el tribunal, “cayó contra un congelador”. “No la golpeé”, aseguró.

Uno de los cuatro hijos de dicho matrimonio, que se encontraba en la vivienda, acudió entonces a la cocina. “Se dirigió a mi, nos agarramos uno y otro y caímos al suelo”, ha manifestado. “Me fui”, declaró el acusado.

Este hombre afirmó que no llevaba nada en la mano y no supo explicar porqué su ropa estaba llena de sangre. Tampoco avisó a nadie de que su mujer y su hijo estaban inconscientes en el suelo de la casa familiar. “No se me pasó”, afirmó. Cuando llegó la Guardia Civil a su casa lo encontraron “tranquilo” de ánimo y “frío” en sus respuestas.

Además, los vecinos de esta familia vieron al joven sangrando por la cabeza y pidiendo auxilio porque su padre estaba matando a su madre.

En su informe final la fiscal dice que el hombre se escondió en un anexo de la vivienda con el propósito de atacar a su expareja “con alevosía” sin que ésta le viese y tuviese ocasión de defenderse. Tampoco esperaba que estuviese nadie más en la casa pues hacía años que vivían solos desde que sus hijos se fueron de casa tras independizarse. Para atacar a su excompañera utilizó “un objeto contundente” de hierro con el que la golpeó en la cabeza. ecg / agen