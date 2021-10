Tellado contrapone las cuentas serias de la Xunta al despilfarro de Sánchez

Modelo gallego frente a modelo estatal. Ese es el arma con la que el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, contrapone la forma de gobernar de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta con la de Pedro Sánchez en el Gobierno central.

Según remarcó este viernes, el modelo de Pedro Sánchez es el del “despilfarro, a débeda e os impostos” pensado para mantener al Ejecutivo “máis caro da nosa historia e pagar a independentistas e radicais o seu apoio ao presidente socialista”.

Enfrente, sitúa al presidente gallego, “o da responsabilidade e da boa xestión, que busca apoiar ás familias e aos traballadores reducindo as súas cargas, que non hipoteca o noso futuro aumentando a débeda e que blinda os servizos públicos e as políticas sociais”. “Os galegos teñen moi claro que modelo prefiren”, aclaró el dirigente.

Así se expresó en una rueda de prensa en la que destacaba que los presupuestos de la Xunta para 2022 fueron presentados en tiempo y forma, incidiendo en que el Ejecutivo gallego, pese al difícil momento que atravesó con el fallecimiento del conselleiro de Facenda Valeriano Martínez, no paró y siguió funcionando al máximo rendimiento para cumplir los plazos.

“Isto dá mostra do bo funcionamento das institucións galegas, da súa saúde democrática e dun Goberno perfectamente engraxado que funciona ao máximo nivel”, abundó.

Más en detalle, afirmó que las cuentas gallegas para el próximo año son las mejores posibles para los momentos que estamos viviendo.

Tres razones de fondo Y citó varias razones. En primer lugar porque demuestran que hay otra forma de hacer política en nuestro país. “Fronte a un Goberno central en constante expansión, unha maquinaria electoral insaciable que se sustenta en base a subir máis e máis os impostos; en Galicia presentáronse unhas contas equilibradas, realistas e responsables, centradas na saída da pandemia e na reactivación da nosa economía, que non hipotecan o noso futuro e reducen os xuros da débeda a mínimo históricos”.

También puso el foco en la bajada de impuestos que Galicia lleva implementando durante la década y que va más allá reduciendo el tramo autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas, lo que beneficiará al 90 % de los contribuyentes; disminuyendo el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, bonificando el Impuesto del Patrimonio y manteniendo en los mínimos el Impuesto de Sucesiones y los planes de alivio fiscal como los Impuestos Cero en el Rural.

También enfatizó que las cifras gallegas son las más altas de la historia e incluyen el mayor gasto social, recordando que las cuentas y la inversión de la Xunta en políticas sociales no dejaron de crecer en los últimos años.

“O compromiso do Goberno galego co mantenemento dos servizos públicos é absoluto”, zanjó Tellado.