“Tenemos muchas reservas a Mallorca y miedo a que cierren el espacio aéreo”

Baleares, junto a Canarias, eran los dos destinos preferidos por los gallegos para pasar sus vacaciones de verano. Así lo confirmaron las agencias de viajes hace un mes y, ahora, temen que todas las reservas se vengan abajo tras el reciente brote entre estudiantes que viajaron a Mallorca. “Tengo cerrados muchísimos viajes para Baleares y para Mallorca y tengo miedo a que cierren la comunidad o el espacio aéreo”, asegura Raquel, propietaria de la Agencia de Viajes Nezbell en Santiago.

Y es que, a día de hoy, se puede viajar a las islas con una PCR negativa o la primera dosis de vacuna puesta quince días antes de partir. “Con todo esto, dios dirá qué pasará”, reflexiona la profesional, que cuenta con al menos ocho viajes programados a las islas Baleares en fechas próximas. “Ya era algo, frente al año pasado en que no hubo ninguna reserva”, dice.

“Aún el sábado cerré un viaje de cuatro chicos para finales de agosto, faltan dos meses y a saber cómo estará la situación de aquí a allá, pero, por lo de pronto, ya contrataron un seguro de cancelación, por si acaso”, asegura Raquel. Incide en que este tipo de seguros se incrementó mucho a raíz del COVID y que “incluso hay países que te los exigen”.

“Tengo gente que salió el fin de semana para Ibiza y no necesitaron presentar nada, están allá muy contentos, pero como sigan así, ya no sé si serán los viajeros los que tengan miedo, pero quién seguro que lo tiene soy yo”, asevera, porque cree que “nos estamos cargando todo, lo poco que estábamos empezando a generar, ahora peligra”.

“ESTÁ CLARO QUE AQUÍ HUBO UNA NEGLIGENCIA”. “Bajo mi punto de vista, nunca se tendría que haber permitido que un grupo de estudiantes se fuese para Baleares”, considera, asegurando que “yo, aunque me lo pidan, no lo vendo”. “Lo que está claro es que aquí hubo una negligencia por parte de alguien, o de varios, no sé si de las agencias que le organizaron los viajes, de Sanidad o de quién les hizo la PCR”, plantea.

Desde Sanidade, el conselleiro Julio García Comesaña ha dicho que están estudiando lo sucedido porque todavía es algo que no se explican. Sin embargo, la realidad es que los recientes estudiantes que llegaron a Galicia estos días volaron en vuelos convencionales donde dieron positivo no solo ellos, sino también otros viajeros. Además, tras realizarse la correspondiente prueba PCR a su llegada al aeropuerto y hasta que obtuvieron el resultado (positivo en la mayoría de los casos), abandonaron el recinto junto a sus padres o en autobuses urbanos, sin mayor precaución. Un día después: cuarentena obligatoria de diez días.

“ES MUY TEMPRANO PARA HACER ESTOS GRANDES GRUPOS”. Desde el punto de vista de la profesional del turismo, es “muy temprano para hacer grupos, sean de estudiantes o del Imserso, pero por lo menos con estos últimos llevas una seguridad porque ya van vacunados, aunque parece que eso no implica que te contagies” con la cepa india.

De hecho, pone el ejemplo de lo que sucede con los cruceros, donde se crean grupos burbuja. “Tienes que llevarte una PCR, si estás vacunado te hacen ellos un test de antígenos y luego, si quieres bajar del barco a ver cualquier cosa o a una actividad, tienes que ir con el grupo que te han asignado en el barco”, explica, por lo que no entiende “cómo se ha permitido que salgan ahora grupos de cuarenta y cincuenta niños de varios institutos”.

La posibilidad de que estos jóvenes organizasen los viajes por su propia cuenta, sin haber pasado por una agencia de viajes que les hiciese de intermediaria, Raquel la ve complicada. “Hay hoteles donde incluso te consideran grupo a partir de una reserva para cierta cantidad de personas”, dice. Además, “es muy difícil que hayan encontrado un mismo vuelo y un mismo hotel para tantas personas”.

SE PODÍA PREDECIR ESTA SALIDA MASIVA. “Llevamos siendo meros espectadores de lo que sucede todo un año, casi dos, y viendo las barbaridades que se estaban haciendo, viendo aeropuertos cerrados cuando no tenían que estarlo, que no pudieras salir de Galicia ni siquiera haciéndote una PCR...”, recuerda Raquel.

En este sentido, no comprende cómo “en Semana Santa, gente que tenía una casa en Canarias no podía irse a ella y ahora de repente dejan salir a todos estos grupos de estudiantes”. Sobre todo, cuando esto era algo que “se veía venir”.

Cuenta que Mallorca siempre ha sido el destino preferido por los estudiantes: “tiene fiestas, Magaluf, el centro al lado, hoteles con conciertos y toboganes en la piscina... Es el sitio que se presta para que una persona joven vaya a pasárselo bien”. Y “esto podía preverse, ya que desde las agencias, y llevo casi 30 años en esta profesión, ya tenemos hoteles destinados a estudiantes porque ya sabes que son los que tienen cosas para ellos: piscinas, todo incluido, etc”.

Pero, pese a todo, “yo este año no me arriesgaría y eso que me vinieron grupos a preguntar, pero decidí no hacérselo”. Precisamente desde la Asociación de Axencias Galegas de Viaxes (Agavi), su presidente, Juan Rivadulla, asegura que “las pequeñas agencias gallegas no son las que han tenido el problema”, sino más bien “los grandes turoperadores que van mucho más a cantidades, como hacían antes, cuando traían mucho turismo masivo de Inglaterra, mucha gente joven y estudiantes de fin de curso que beben mucho y organizan muchas fiestas”.

LA GENTE ESTÁ TRANQUILA DE MOMENTO. Pese a todo, desde Agavi informan de que “de momento no tuvimos muchas llamadas de gente preguntando si tendrá problemas con su reserva, porque la mayor parte de viajes son en pareja o en familia y consideran que este brote esta asociado a un tipo de viajes muy concreto: el de estudiantes de fin de curso; en circunstancias de macrofiestas y otras historias que nada tienen que ver con el turismo familiar”.

Ahora bien, Juan Rivadulla no descarta que si la incidencia sube haya que replantearse el viajar, pero “eso preocupa en Baleares y en cualquier otro destino, porque ninguno está libre de brotes”. “Esperemos que esto pase pronto, porque hay mucho en juego”, sentencia.