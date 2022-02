Teresa Ribera alerta do número de mulleres que deixa o rural

LUGO. EP. A vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, Teresa Ribera, alertou de que o número de mulleres que abandona o medio rural "duplica" o dos homes, un dato que "preocupa". Ribera acudiu este xoves a Lugo para inaugurar e participar nunha xornada convocade pola Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia (Fademur), que tivo lugar no Museo Interactivo da Historia de Lugo, baixo o título de 'A forza das mulleres rurais'. Ribera destacou o traballo de Fademur, que "se envorca na recuperación de oficios, de fixación de poboación, de actividade cada vez máis diversificada". No entanto advertiu que "a gran preocupación do despoboamento e a gran oportunidade en canto á fixación desa poboación nova, está intimamente ligada coa posibilidade das mulleres". "Todos os datos demográficos mostran como a saída das mulleres do mundo rural, practicamente duplica a dos homes", sinalou, para advertir do "detonante" que supón para o "vaciamiento dos nosos pobos".

Por iso, defendeu a necesidade de "apoiar ás mulleres" co establecemento de "servizos" no medio rural, e pondo "facilidades para o emprendimiento", xunto co "recoñecemento de dereitos". "Iso é clave para ese proceso de recuperación que supón unha gran brecha de desigualdade e un problema de primeira orde en termos de calidade democrática", sinalou. Tamén tomou a palabra a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, quen clausurou a xornada cun discurso no defendeu que "a forza das mulleres rurais é o motor de emprendimiento e de loita contra o abandono da Galicia interior". "É fundamental que as administracións esteamos á beira destas mulleres, porque son fundamentais para abordar as transformacións que veñen operando no mundo laboral, relativo ao ámbito rural, de cara a mellorar as condicións de vida das persoas que viven en e do campo e as súas familias", apostilou.

ESTATUTO DA MULLER RURAL. Pola súa banda, a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, tamén participou en clausúraa cunha intervención na que incidiu no papel das mulleres galegas como "axentes do cambio" e na que instou as administracións, empresas e sociedade "a sumar forzas" e "evitar as desigualdades que lles afectan". Ademais, avanzou que a Xunta "traballa nun estatuto da muller rural e do mar", que se incorporará á nova lei de igualdade de Galicia. Este estatuto, no que a Xunta "traballa intensamente para que vexa a luz cuantos antes", recoñecerase "os dereitos destas mulleres con atención ás súas particularidades asociadas". "É positivo e comprensible o seu desenvolvemento", manifestou durante a súa intervención. "Aínda hoxe non somos plenamente conscientes da débeda que temos coas mulleres rurais, axentes indispensables na supervivencia e o avance socioeconómico do noso territorio", expresou Lorenzana, quen recalcou que as mulleres rurais "son e serán auténticas axentes do cambio" e "protagonistas por dereito, pero tamén polo incalculable mérito das súas achegas, no desenvolvemento socioeconómico do territorio".

XORNADAS. Ribera mostrouse "moi contenta de estar aquí" para falar das mulleres e coñecer algunhas das "experiencias máis interesantes" que se expuxeron na xornada, na que participaron máis de 300 mulleres xunto á presidenta de Fademur, Teresa López; o presidente da Deputación, José Tomei; o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, entre outros. Na xornada programáronse mesas redondas con experiencias de emprendedoras, seguida doutra baixo o título 'Alianzas para cambiar o relato. Realidade e imaxe', coa presenza dos directores de cinema Dani da Torre e Óliver Laxe; o premio nacional de Poesía Olga Novo; a influencer e imaxe de Husqvarna Laura Vallejo; o secretario xeral para o Reto Demográfico, Francesc Aboia; e a directora xeral de Libro e Fomento da Lectura, María José Gálvez.