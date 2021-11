Toda Galicia clama por la erradicación de la violencia sobre la mujer

EDUCACIÓN. Reiterar o compromiso coa loita contra a violencia sobre as mulleres é a meta do manifesto da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria ao que se deu lectura en diferentes centros da USC polo 25-N. “Manifestamos que constitúe un dos nosos obxectivos prioritarios colaborar cos poderes públicos e a sociedade no seu conxunto para contribuír a eliminar calquera forma de violencia contra as mulleres”, subliña o texto ao que deu lectura na reitoría compostelá a secretaria xeral da USC, Dulce García Mella, xunto coa vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servizos, Mar Lorenzo. “Mentres siga existindo esta dramática realidade, as universidades comprometémonos a que todos os días do ano sexan 25 de novembro”, destaca o manifesto. Este foi un dos múltiples actos que a institución compostelá está a impulsar con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres nas cidades de Santiago e Lugo. “A política e cultura universitaria de tolerancia cero desenvólvese mediante os protocolos contra os diferentes tipos de acoso e violencias, os plans de igualdade, as campañas de sensibilización e concienciación”, ente outros, sinala a USC. redacción ecg