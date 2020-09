Todo a punto para una ABAU muy especial con solo 1.534 alumnos

Más tarde de lo normal, en pleno mes de septiembre, Galicia celebra esta semana –los días 15, 16 y 17– los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la ABAU (Avaliación de Bacharelato pa ra o Acceso á Universidade), más conocida por todos como selectividad. Este 2020 es un año marcado por la pandemia y, como no podía ser de otra forma, estos exámenes que marcarán el futuro de muchos jóvenes, también han cambiado para adaptarse a las medidas y restricciones de seguridad.

En la convocatoria ordinaria, celebrada en el mes de julio, Galicia registró un récord de asistencia, con alrededor de 3.000 alumnos más haciendo los exámenes. Fueron unos 14.555 alumnos los para que se matricularon para ello, una cifra que contrastó con los alrededor de 11.500 del año 2019. Lo que representó un incremento del 26 % con respecto al curso anterior, unido, además, a un operativo especial para intentar evitar las aglomeraciones en los centros examinadores, con menos jóvenes por aula y muchos más espacios habilitados debido a la distancia de seguridad por el coronavirus.

De todas formas, el número de presentados finalmente a las pruebas nunca es el mismo que los matriculados y en esta ocasión no fue diferente. Hicieron los exámenes de la fase general en julio 12.497 alumnos.

aprobaron muchos en julio Sin embargo, en esta ocasión serán menos los que se presenten. La razón no es otra que el gran número de matriculados en julio y que, como en años anteriores, lograron aprobar el 90 %. De los 12.497 alumnos que se presentaron aprobaron 10.992. Además, aunque desde la CIUG estaban a la espera de saber el número de personas que se presentaría en esta extraordinaria para subir nota, el número no fue especialmente alto por lo que en esta ocasión se presentarán muchos menos que otros años.

datos de matrícula En cuanto a los datos de esta convocatoria, con la matrícula cerrada desde el día 8 de este mes, según indican a este diario desde la CIUG (Comisión InterUniversitaria de Galicia), los matriculados en la fase general y voluntaria son 692, mientras que los que lo hicieron solo para la fase general son 167. Además, 675 jóvenes se apuntaron únicamente para los exámenes de la parte voluntaria. EN decir, un total de 1.534 alumnos matriculados. lo que representa la mitad de personas que en la matrícula de la ABAU extraordinaria del año pasado.

La matrícula anticipada (estudiantes que ya tenían aprobado el bachillerato o la FP –Formación Profesional– en convocatorias anteriores, fue de 1272 personas. Y la ordinaria (los que aprobaron en setiembre) fue de 262.

En cuanto a los matriculados en cada campus gallego, en el de A Coruña fueron 357; en Ferrol, 93, con lo que en toda la Universidade da Coruña (UDC) fueron 450. En el caso de la Universidade de Vigo (UVI), fueron 639 divididos así: en el campus de Ourense, 143; en Pontevedra, 182, y en el campus de Vigo, 314. Finalmente, en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en su campus principal de Santiago se matricularon un total de 273 estudiantes, y en el de Lugo, 172. Un total de 445.

Como siempre, las pruebas de la selectividad se estructuran en dos partes diferenciadas. La parte obligatoria, que está formada por las cuatro materias generales del bloque de troncales (Lingua Galega e Literatura II, Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España II y Primera Lengua Extranjera II) y la materia troncal de la modalidad elegida (Fundamentos del Arte II, Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociles II o Latín II). La parte voluntaria es para el alumnado que quiera mejorar su nota de admisión en la universidad. Pueden examinarse de un máximo de cuatro asignaturas, que elegirá entre el resto de las realizadas en la fase obligatoria.

Para los exámenes los jóvenes deberán llevar: el DNI o un documento identificativo (pasaporte, permiso de residencia, etc); el resguardo de su matrícula y el justificante de pago de la misma; un bolígrafo o pluma de tinta indeleble azul o negra; y el material adecuado para hacer el examen correspondiente a la asignatura de Dibujo Técnico y Diseño, así como el diccionario de latín-castellano o griego-castellano y una calculadora (no programable y sin capacidad gráfica). No están permitidos relojes, móviles o dispositivos electrónicos.