Trabajadores y estudiantes usuarios del tren Avant, en vilo por la posible vuelta atrás en el uso de abonos

Hay una gran preocupación entre muchos miles de usuarios que utilizan los trenes de alta velocidad Avant por el futuro de los abonos que Renfe habilita para beneficio de trabajadores y estudiantes que utilizan el servicio. Describamos un caso real y concreto para entender bien el alcance del transporte en el capítulo de gastos mensual de una de estas personas. Se trata de un usuario que viaja con mucha frecuencia de una ciudad a otra, separadas 200 kilómetros, por razones de trabajo. Gasta 29 euros diarios, 670 al mes, 7.000 euros al año. Mucho dinero y una ‘mordida’ importante en un salario medio. Por eso es tan importante para ellos la existencia de los mencionados abonos, por el ahorro que permiten. Pero además también les resulta vital el poder usarlos con flexibilidad. Y ésto es ahora mismo lo que crea la angustia de muchos usuarios, por lo que plataformas y asociaciones de viajeros de ciudades que cuentan con servicios del tren de alta velocidad Avant han solicitado a Renfe que mantenga el periodo de utilización de los abonos, que fue ampliado el pasado mes de octubre y que concluye este miércoles 30 de junio. Entre los miles de afectados de toda España hay usuarios gallegos de A Coruña, Santiago de Compostela y Ourense, que estarían más asfixiados económicamente si vuelven a imponer la rigidez de las condiciones de utilización.

Dentro de la oferta comercial de RENFE, existen tres tipos de abonos Avant destinados a este tipo de personas que viajan varias veces a la semana a otra ciudad: ‘Tarjeta Plus’ (que permite adquirir entre 30 a 50 billetes con un plazo de validez de un mes), ‘Tarjeta Plus 10’ (10 billetes a gastar en 8 días) y ‘Tarjeta Plus 10 Estudiantes’ (10 billetes para poder usar en un plazo de 10 días). El pasado 17 de octubre, tras la petición realizada por la Asociación de Usuarios AVE Valladolid a RENFE, y tras las quejas de muchos viajeros que combinan el trabajo presencial en Madrid con el teletrabajo en Valladolid, la operadora accedió a extender la validez de abonos hasta el 30 de junio. De este modo y hasta esta fecha (30 de junio) la ‘Tarjeta Plus’ ha visto ampliada su validez de 1 mes a 2 meses, la ‘Tarjeta Plus 10’ se puede gastar en 20 días vez de en 8, el Abono de 30 viajes pasa de 30 a 60 días y la ‘Tarjeta Plus 10 Estudiante’ se ha ampliado de 10 a 20 días. La continudad de estas ampliaciones, de estos períodos de validez, es la que ahora reclaman las asociaciones de viajeros para no perder abonos cuando no tengan que trasladarse por algún imprevisto o también porque ahora no hay que desplazarse tanto debido al teletrabajo que se implantó a raíz de la pandemia.

Carlos Perfecto, presidente en funciones de la Federación de usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León recuerda que “todavía se mantienen algunas restricciones por la pandemia y en la mayoría de empresas se sigue combinando el teletrabajo con el trabajo presencial. De no prorrogarse, la vigencia de los actuales abonos, muchos de los viajeros que utilizan estos abonos los dejarán de usar, y tendrán que optar por su vehículo privado, dado que no les saldrá rentable debido a que no responden a la nueva realidad laboral que nos ha dejado la pandemia”.

En este sentido, en la petición que han realizado a RENFE, asociaciones de todo el país recuerdan que ”la pandemia ha traído consigo un cambio en los modelos laborales y educativos, de modo que en muchos casos se ha pasado a una situación en la que el teletrabajo y las clases online, que fueron el día a día durante estos últimos meses, van a convivir con las actividades presenciales. RENFE, en su doble condición de operador comercial y de empresa pública que tiene a su cargo la explotación de las líneas de obligación de servicio público, tiene que adaptar su política comercial a la nueva realidad y ello solo es posible dando naturaleza de continuidad a la solución excepcional que a finales de este mes concluye”.

La decisión de no prorrogar la vigencia de estos abonos afecta a miles de viajeros de las siguientes comunidades con servicios Avant de Alta Velocidad: Andalucía (Antequera, Córdoba, Granada, Málaga, Puente Genil y Sevilla); Aragón (Zaragoza y Calatayud); Castilla y León (Valladolid, Segovia, Salamanca y Medina del Campo); Castilla la Mancha (Ciudad Real, Cuenca, Puertollano y Toledo); Cataluya (Barcelona, Tarragona, Figueras, Tortosa, Hospitalet, Lleida y Girona); Galicia (A Coruña, Santiago de Compostela y Ourense).

“Escuchar al viajero”

“RENFE como empresa pública debe de escuchar más al viajero y adaptar los servicios a sus necesidades. Algo que es todavía más importante en un momento en el que se ha liberalizado el transporte de viajeros con la entrada de nuevos operadores”, recuerda Javier Barajas, presidente de la Asociación de usuarios AVE Cuenca y que utiliza este tipo de abonos para ir a trabajar a Madrid y poder vivir en Cuenca, una provincia muy afectada por la despoblación. “Además los servicios Avant son considerados Obligación de Servicio Público, aprobada por el Consejo de Ministros, por lo que es imprescindible que se adapten a lo que necesita el viajero, para cumplir ese objetivo con el que se crearon, de lo contrario me tendré que ir a vivir a Madrid”.

En la petición se recuerda también que el tren de Alta Velocidad “es el modo de transporte más sostenible desde el punto de vista ambiental, por lo que propiciar que sea utilizado por el mayor número de viajeros, no solo beneficiará a decenas de miles de usuarios y sus familias, también al resto de los ciudadanos porque contribuye a la transición ecológica”.