Tres años de cárcel por coaccionar a su pareja e intentar responsabilizarla de su posible suicidio

Pontevedra. La Audiencia de Pontevedra ha condenado a tres años de prisión a un hombre que coaccionó a su pareja, tanto durante la relación iniciada en junio de 2017 como después de ella, y llegó a responsabilizarse de su posible suicidio. El condenado no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante cinco años y deberá pagarle una indemnización de 4.500 euros por los perjuicios ocasionados. El tribunal, sin embargo, le absuelve de los delitos de detención ilegal, acoso, maltrato psíquico habitual y lesiones psíquicas agravadas de los que estaba acusado.Entienden las magistradas que el comportamiento del acusado tras la ruptura de la relación en julio de 2019, “no tiene encaje” en un delito de acoso al no haber “insistencia y reiteración” en sus actos. La Audiencia entiende que, en una ocasión y durante una discusión, el acusado “constriñó la voluntad de la víctima mediante la amenaza de suicidio por ahorcamiento para obligarla a permanecer en la vivienda y que escuchase todo lo que tenía que decirle”. Estos hechos, según la Audiencia Provincial de Pontevedra, son constitutivos de un delito de coacción y no de detención ilegal como apuntaba la Fiscalía, porque, según apuntan en la resolución judicial, la mujer “tuvo siempre su teléfono móvil en su poder y grabó una parte importante de la discusión”. Además, apunta que la víctima no usó ni su móvil ni el teléfono fijo de la vivienda para pedir ayuda, “ni siquiera durante el breve espacio temporal que permaneció sola en ella”. efe