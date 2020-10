Tres gallegos cumplen prisión permanente revisable en la cárcel de León

José Enrique Abuín es el autor confeso del asesinato de Diana Quer, la joven de 18 años a la que mató en madrugada del 22 de agosto de 2016, cuando veraneaba con su madre y su hermana en la localidad coruñesa de A Pobra. Tras matarla ocultó su cuerpo en el pozo de una nave abandonada próxima a Rianxo, lo que dificultó posteriormente la obtención de pruebas de ADN y, por lo tanto, la búsqueda del culpable.

Cuando se produjo el crimen, el autor tenía una condena por un alijo de coca, y una década antes ya se había salvado de entrar en prisión por la denuncia de violación interpuesta por su cuñada.

Su confesión del lugar en el que había escondido el cuerpo se produjo 498 días después, en la madrugada del 31 de diciembre de 2017. Con todo, su condena a prisión permanente revisable, dictada por la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, no llegaría hasta 2019.

ASEGURÓ QUE NO QUERÍA MATARLA, PERO SE ASUSTÓ. Cuando salió de entre dos camiones con garrafas de gasoil que había hurtado, “me encontré con la chica de frente, dejé las garrafas y me fui hacia ella para que no me delatara [...], pensé que era una de las feriantes”, declaró en noviembre de 2019 El Chicle.

Aseguró que lo hizo porque “tengo antecedentes por narcotráfico y estaba pendiente de la condena, entonces por miedo, yo sabía que tenía que estar X años sin cometer delito, sino podría entrar en prisión y para no tener problemas me dirigí hacia ella”.

Sobre el asesinato, indicó que “le eché la mano derecha al cuello y se fue hacia atrás, mi reacción fue echarle la mano izquierda por detrás de la cabeza, sin darme cuenta de la presión que hacía y, cuando reaccioné, estaba parada, no se movía; la golpeé en la cara y no se movió”. “Mi intención tampoco era matarla”, sentenció.