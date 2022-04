Turismo gallego en modo postcovid: la Semana Santa y el verano pintan bien

Galicia encara el fin de las restricciones por la pandemia con un sector turístico que tienen un buen pálpito de cara a la próxima Semana Santa y las mejores perspectivas para este verano. El control de la covid ayuda, y pese a la incertidumbre que trajo la invasión rusa de Ucrania, el más de un millar de establecimientos hoteleros de la comunidad con sus 46.000 plazas, las 14.000 viviviendas turísticas e incluso las dos mil plazas sobre ruedas ofrecidas en autocaravanas presentan cifras de reservas y ocupación que ya recuerdan a la prepandemia.

Así, el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, señaló a este periódico que “la estimación que tenemos se sitúa en un abanico amplio entre un 60 y un 80 % de ocupación en Semana Santa”. Apunta que “en el sector las expectativas son buenas para este año, muy buenas, diría”. Se movían a un ritmo acelerado hasta que la incertidumbre que trajo la guerra en Ucrania las paralizó. “Ahora se están volviendo a hacer reservas”, vuelve a coger velocidad “y hacia el verano están volviendo al ritmo que deberían tener”.

Tras dos años de afección por el coronavirus, reconoce Pardal que tras el adiós a las últimas restricciones –quedan las mascarillas en interiores, pero dirán adiós el día 20– “la gente es consciente de que tenemos que convivir con ello, y hay unas ansias tremendas por viajar, por salir. Estamos desbocados por volver a esa normalidad, y a esa situación de libertad”. Pero siempre con la responsabilidad personal por bandera.

Además del segundo año consecutivo de Xacobeo reconoce que cuajó “el mensaje de que Galicia es un destino seguro”, campaña lanzada el año pasado y que contribuyó a atraer a 4,3 millones de visitantes a la comunidad. Y “todo hace pensar en que las cifras de ocupación de este año francamente van a ser muy buenas”, sostiene.

Sobre Semana Santa, quiere dejar claro que los datos que avanzan son “por tres noches, y el mes tiene 30 días”, por lo que cuando cita zonas con un 100 % de ocupación no hay que olvidar que en el cómputo global de abril bajan al 30 %. Todos los años. Sin embargo, son cifras que se ven como pistoletazo de salida de la campaña de verano.

Apunta el líder del clúster turístico que es “el turismo de la propia comunidad el que nos va a salvar la cara”, pues “se va a mover un perfil mayoritario de personas de la propia Galicia, que se moverán de una provincia a otra, y después todo aquel turista que está a 2 o 3 horas en coche o en AVE”. Recuerda también la relevancia del turista portugués, “aliado a la hora de visitarnos”. Tan sólo en algún destino, como Compostela por el auge del Camino y los peregrinos, comenzó a recibir una cifra significativa de visitantes internacionales.

En detalle, y a la espera de las reservas de última hora, tanto la provincia de Pontevedra como la ciudad de Vigo tienen una ocupación en torno al 60 % entre los próximos jueves a domingo, apunta el clúster, aunque el sector prevé que se alcance el 70 %.

En Sanxenxo, los hoteles de cuatro estrellas y superiores están al 70 %, y si se tienen en cuenta todos los alojamientos, la previsión es del 55%. Los hoteles de la ciudad de A Coruña prevén ocupaciones superiores al 70 %, como en Santiago, y en la Costa da Morte rondan el 60 %.

En la provincia de Lugo varía mucho según la zona. Mientras que en la capital provincial y en la zona de la Terra Chá se espera una ocupación en torno al 65%, A Mariña estará, al menos, al 74% entre el jueves y el viernes. Ayuda que la Semana Santa de Viveiro es Fiesta de Interés Turístico Internacional.

El mejor balance se refleja en la Ribeira Sacra, donde la demanda supera el 88 % entre jueves y domingo, y el 80% en el conjunto de la semana. En Ourense también se espera esa misma ocupación.

Cesáreo Pardal apuntó sobre la inflación que el sector hotelero ha evitado repercutir subidas de costes “brutales” de la energia, carburantes e impuestos que llegaron a encarecer sus cuentas en torno al 40 %, pues se entiende que la vida también se ha encarecido cerca del 30 % a los ciudadanos, y adelanta que en algún momento tocará “repercutir esos precios de forma equitativa en las tarifas de cara al público”.

El presidente del clúster se duele de que pese a ser el turismo un motor económico, no goza de las ayudas de otros sectores, como el transporte. No han visto un euro de las ayudas Next Generation e incluso han visto cómo se devolvían 70 millones al Estado por los requisitos imposibles de cumplir en ayudas habilitadas por la pandemia.

AVITURGA. La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Dulcinea Aguín, sostiene que para estos propietarios “la previsión es muy buena, estamos superando el 80% , próximos al 85 %, y en zonas como Santiago, A Coruña, Pontevedra, zonas urbanas o suburbanas, prácticamente estarán llenas, al completo”. Rías Baixas o Ribeira Sacra se llevan la palma en la que será “la Semana Santa más normal tras las dos últimas” en pandemia. Otras zonas de interior superan a zonas de costa, también en la provincia de Pontevedra la zona de Silleda, A Estrada, o en Lugo la zona de Monforte y Chantada.

“Las ganas de salir, de cambiar la rutina, se está notando”, reconoce Aguín. Se nota porque se adelantaron muchísimo las reservas, y en que la estancia crece: “gente que venía dos o tres días ahora lo alarga un poquito más, prácticamente a la semana”.

Una sorpresa para Aviturga es que “sorprendentemente para julio y agosto la media de ocupación para las cuatro provincias supera el 50 %, lo que a estas alturas del año es una barbaridad. La gente está siendo muy previsora y asegura destino y ubicación”.

En el perfil de los usuarios de las viviendas turísticas priman los nacional y familiar, y destaca Dulcinea Aguín “un matiz muy importante”, que es el Xacobeo bis. Porque el peregrino ha cambiado, y este tipo de oferta triunfa entre familias, grupos y caminantes que van con sus mascotas. Además, “muchos ya no hacen el camino seguido, paran unos días y aprovechan para conocer el entorno”.

En materia de precios reconocen que se contuvieron el máximo posible, “pero al final los costes han subido y hay que repercutirlos de la forma más razonable posible”: de media estaría entre el 5 y 10 %.